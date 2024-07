De modecollectie heren van Bianca Saunders lente zomer 2025

Bianca Saunders Man Zomer 2025 – Photo courtesy of Bianca Saunders

De nieuwe herencollectie van Bianca Saunders voor lente zomer 2025, ‘The Hotel’, is een fascinerende verkenning van het creëren en herontdekken van karakters. Geïnspireerd door veelgeprezen fotojournalist Bradley Smith’s foto’s van een Jamaicaans resort in de jaren 1940 en zijn boek ‘Escape to the West Indies: A Guidebook to the Islands of the Caribbean’, verdiept Saunders zich in de wereld van de mannenmode.

De collectie kenmerkt zich door verfijnde weelde en levendig vakmanschap, waarbij klassiek kleermakerswerk wordt verrijkt met unieke silhouetten en prints. Opvallende items in deze nieuwe zomercollectie zijn onder andere een avondjasje van wol-katoen met een smalle sjaal revers, een katoenen-twill overhemd met een verborgen sluiting en met een plastic cornucopia print en een jasje van wolblend met een gekrompen schouder en inzetstukken op de rug.

Hommages aan Saunders’ erfgoed zijn duidelijk zichtbaar in de hele collectie, zoals het oogverblindende pailletten fleece trainingspak dat doet denken aan de Jamaicaanse sterrenhemel, het korte geplooide shirt en de halflange skort, een knipoog naar een Jamaicaans schooluniform. De collectie bevat ook vinyl tassen met leren riemen en oversized jersey Y-hals tanks met kitscherige slogans.

Bianca Saunders gebruikte voor deze collectie verantwoorde stoffen van het door LVMH gesteunde platform Nona Source. Voor deze collectie ging de Britse ontwerpster ook een samenwerking aan met de Portugese Vereniging van Schoeisel en Lederwaren, gemaakt door Valuni, met zes modellen variërend van leren halflange laarzen tot gebreide slip-ons met vierkante tenen.

Over het geheel genomen is de ‘The Hotel’ collectie van Bianca Saunders een tot nadenken stemmende en visueel verbluffende representatie van haar capaciteiten en haar toewijding om de mannenmode opnieuw vorm te geven.