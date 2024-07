Een van de (top)modellen die we vaak zien tijdens onze ‘model style’ shoots bij de Fashion Weeks in Parijs en Milaan is Dana Smith.

Dana Smith. Een werelds avontuur tussen culturen en op catwalks – Photo ADVERSUS

Dana, geboren in Bristol, UK, bracht een groot deel van haar jeugd door in New Delhi, India. Tijdens deze dertien jaar durende crosscontinentale opvoeding verdiepte ze zich in de Indiase cultuur en leerde ze vloeiend Hindi spreken. Na haar terugkeer naar Groot-Brittannië voltooide ze haar opleiding en blonk ze uit in zowel academische vakken als sport. Dana’s atletische bekwaamheid leverde haar een voetbalbeurs op en tijdens haar schooljaren deed ze actief mee aan basketbal, netbal en atletiek.

Dana’s grote avontuur in de modewereld begon met haar debuut op de Loewe Spring/Summer 2022 runway. Sindsdien heeft ze op de catwalk gelopen voor prestigieuze merken als Burberry, Celine, Chanel, Fendi, Hermès, Ferragamo, Rabanne, Dolce&Gabbana, Louis Vuitton, Miu Miu en Valentino. Je kunt haar ook zien op de covers van de beroemdste modetijdschriften, zoals Vogue, i-D en W magazine.

Haar moederagentschap is Storm Management, Londen, en haar agentschappen zijn Society Management in New York, Ford Models Parijs, Fabrica Milano Management.