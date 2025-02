De modecollectie van Ziggy Chen voor herfst winter 2025 2026

Ziggy Chen man herfst winter 2025 2026

In de hedendaagse wereld die het gaspedaal indrukt, komt Ziggy Chen met een modecollectie voor herfst winter 2025 206 met een zwevende, contemplatieve en poëtische dynamiek. VOLEISURE is een samentrekking van ‘Volition’ (wil) en ‘Leisure’ (vrije tijd), en staat voor een ontspannen en elegante stijl ten opzichte van alledaagse gebaren.

De texturen en kleuren verwijzen naar ingewikkelde traditionele Chinese houten architectuur en aquarelschilderkunst. Ze symboliseren een vermenging van contrasten zoals die tussen de stevigheid van het oude hout en de vloeibaarheid en lichtheid van inkt die langzaam oplost in water, een ogenblik voordat het zijn sporen achterlaat op het papier. Zo worden de texturen, geïnspireerd door het kronkelende Chinese houtsnijwerk, gecombineerd met de abstracte en organische vormen van de inktwaterverf. Deze elementen komen vooral terug in de nieuwe iacquardpatronen van de kasjmiertruien.

Ziggy Chen man herfst winter 2025 2026

Het kleurenpalet onderstreept de onverstoorbaarheid en kalmte van de kledingstukken. Schakeringen van lichtgroen, kaki groen, olijfgroen en diep bruinrood, met accenten van zwart en grijsblauw, kenmerken deze modecollectie voor herfst winter 2025 2026. De ongerepte evocatie van de ontmoeting tussen het natuurlijke en het stedelijke. Een symbolisch beeld: het precieze punt waar de architectuur van een dak de winterse lucht ontmoet.

Materialen benadrukken het natuurlijke en decontracte aspect van VOLEISURE. Natuurlijke vezels zoals wol, kasjmier, katoen, linnen en hennep genieten de voorkeur. Stoffen worden als zodanig, puur, gebruikt of in nieuwe combinaties zoals een kasjmier en linnen mix voor bovenkleding en een katoen en linnen gemengde denim-stijl keperbinding. De toevoeging van jacquard biedt een nieuwe look, gecombineerd met de andere duffels van de collectie.

Ziggy Chen man herfst winter 2025 2026

Het silhouet van deze modecollectie van Ziggy Chen voor herfst winter 2025 2026 benadrukt de draagbaarheid en de essentiële lijnen. De elegantie van de volumes wordt benadrukt door nonchalante details en de combinatie van stoffen, voor een sierlijk maar ontspannen effect.

Ziggy Chen man herfst winter 2025 2026

VOLEISURE is niet zomaar een collectie, maar een suggestie van een terugkeer naar een spontane manier van leven. De kledingstukken stellen de drager in staat om zich soepel te bewegen tussen stedelijke en natuurlijke omgevingen, vergezeld van een ontwerp dat rust en elegantie uitstraalt – een gefluisterde, tijdloze en verfijnde manier van leven.