TikTok haartrends voor mannen voor herfst winter 2024. Foto ADVERSUS

TikTok blijft een grote invloed hebben op haartrends voor mannen, met kapsels die zowel opvallend als gemakkelijk na te maken zijn. We verwachten deze invloeden ook in de kapseltrends voor herfst winter 2024 2025 terug te zien. Hier zijn de top TikTok haartrends die je het volgende seizoen kunt verwachten.

De quiffe

TikTok haartrends voor mannen voor herfst winter 2024. Foto ADVERSUS

De quiffe, (vet)kuif, ook wel bekend als hét ‘TikTok jongenskapsel’, blijft een van de populairste haar stijlen op het platform en onder de jongeren. Deze look heeft korte zijkanten met langer, getextureerd haar bovenop dat naar voren en omhoog gestyled is. Om deze look te bereiken, vraag je je kapper om een fade aan de zijkanten en 3 à 4 centimeter lengte bovenop je hoofd en aan de voorkant. Style je haar met een volume mousse en föhn het haar naar voren. Gebruik je vingers om textuur te creëren. Voor een ultramoderne look kun je ook voor een gelkuif gaan en de rest van je haar geordend, met een fijne kam, naar achteren stylen.

Curtain hair (ook wel de ‘Leo’)

Curtain hair – het haar valt aan de voorkant open als gordijnen – is terug te voeren naar de jaren ’90. Dit kapsel wordt ook wel de ‘Leo’ genoemd, naar Leonardo DiCaprio die deze look toentertijd had. Kenmerkend voor deze look, die een sterke comeback maakt, is de middenscheiding waarbij het haar aan beide kanten van het gezicht valt. Voor een moderne twist combineer je het met zijkanten met een vloeiend lengteverloop (fade). Om je haar te stylen gebruik je een stylingcrème die je haar aaibaar laat en föhn je het weg van je gezicht.

De doorleefde coupe

TikTok haartrends voor mannen voor herfst winter 2024. Foto ADVERSUS

De rommelige, doorleefde halflange stijl wint aan populariteit. Deze look ziet eruit als een uitgegroeid kapsel dat met nonchalance is gestyled. Vraag je kapper om laagjes om beweging en textuur toe te voegen. Style je haar met een sea salt spray voor die moeiteloze beach / surfer look.

De textured crop

De textured crop is een gemakkelijke wash-and-go stijl die perfect is voor mannen die een stijlvolle look willen zonder al te veel tijd aan hun haar te besteden. Het heeft korte zijkanten met iets langer, getextureerd haar bovenop. Gebruik een matte wax of paste om de textuur te versterken en een doorleefd uiterlijk te creëren. Deze coupe is ideaal voor de zomer en voor mannen die vaak sporten (en dus vaak hun haar wassen).

De moderne mullet

TikTok haartrends voor mannen voor herfst winter 2024. Foto ADVERSUS

De mullet (het ‘nektapijtje’) heeft een verrassende comeback gemaakt, met een eigentijdse twist. De moderne versie heeft kortere zijkanten en een gestructureerde bovenkant, met de karakteristieke lange lengte aan de achterkant. Deze edgy stijl wordt vaak gecombineerd met zijkanten met een vloeiend lengteverloop voor een meer gepolijste look. Gebruik een texturizing spray om de natuurlijke textuur en beweging te versterken.

De krullende pony

Voor mannen met van nature krullend of golvend haar is de krullende pony een trendy optie. Voor deze stijl houd je de zijkanten kort en ga je voor een lange bovenlengte zonder dat je daarvan de textuur verandert. Laten krullen dat haar! Breng de krullen naar voren voor een krullende pony zoals dat on-trend is. Gebruik een crèmeachtig haarproduct speciaal voor krullend haar om je eigen krullen te definiëren en te hydrateren.

Tips

Om deze op TikTok geïnspireerde kapsels na te doen, is het belangrijk om de juiste producten en tools te hebben. Investeer in stylingproducten van goede kwaliteit, zoals texturizing sprays, volumizing mousses en matte clay producten. Een goede föhn en verschillende kammen en borstels helpen je ook om deze trendy looks te bereiken.

Onthoud verder dat deze stijlen populair zijn op TikTok, maar dat het belangrijk is om een kapsel te kiezen dat past bij je gezichtsvorm, haartextuur en persoonlijke stijl. Wees niet bang om je kapper om advies te vragen over welke trend of welk kapsel het beste bij jou past.

Tot slot, onderhoud je stijl met regelmatige trimbeurten en de juiste haarverzorgingsroutines. Zo blijft je op TikTok geïnspireerde kapsel het hele seizoen door fris en on-trend.

Klik hier voor de haartrends voor de dames op Trendystyle