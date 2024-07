De nieuwe BMW M3 Sedan en BMW M3 Touring

De nieuwe BMW M3 Sedan en BMW M3 Touring belichamen de legendarische prestaties en veelzijdigheid die kenmerkend zijn voor BMW M GmbH. Beide modellen ondergingen aanzienlijke verbeteringen, waaronder een vermogenstoename van 15 kW (20 pk) voor de xDrive modellen, nieuwe design- en uitrustingskenmerken en verdere digitalisering. Dit alles draagt bij aan een nieuw hoofdstuk in hun succesverhaal.



De vernieuwde koplampen en stuurwielen zorgen voor frisse accenten in het ex- en interieur. Daarnaast zijn er nieuwe gesmede lichtmetalen wielen, nieuwe interieurelementen en vormt BMW Operating System 8.5 voortaan de basis van de nieuwste versie BMW iDrive.



In zijn nieuwste gedaante levert de krachtigste versie van de 6-cilinder-in-lijn benzinemotor met M TwinPower Turbo technologie een vermogen van 390 kW (530 pk). Het extra vermogen van de nieuwe BMW M3 Competition Sedan met M xDrive en de nieuwe BMW M3 Competition Touring met M xDrive wordt via een 8-traps M Steptronic transmissie met Drivelogic overgebracht op alle vier de wielen.



De nieuwe BMW M3 Competition Sedan (zonder xDrive) beschikt over een vermogen van 375 kW (510 pk) en is eveneens voorzien van een 8-traps M Steptronic transmissie met Drivelogic. Voor wie op zoek is naar pure prestaties die door geen enkele andere auto in dit segment worden geboden, combineert de BMW M3 Sedan de 353 kW (480 pk) sterke versie van de 6-cilinder-in-lijn met een handgeschakelde transmissie met zes versnellingen en achterwielaandrijving.



Alle modelvarianten van de nieuwe BMW M3 Sedan en BMW M3 Touring worden geproduceerd in de BMW Group fabriek in München. De wereldwijde introductie en productiestart vinden plaats in juli 2024.



Traditioneel racegevoel, verschillende karakters.

Het racegevoel dat zo typerend is voor de BMW M3, is bij het nieuwste model op totaal verschillende manieren te ervaren. De BMW M3 Sedan heeft gezelschap van een Touring, die de sportieve prestaties combineert met extra praktische eigenschappen en gebruiksgemak. De BMW M3 Touring is uitsluitend leverbaar in combinatie met de krachtigste versie van de 6-cilinder-in-lijn benzinemotor van de BMW M3/M4 modellen, in combinatie met intelligente M xDrive vierwielaandrijving. Met de achterbank neergeklapt wordt de bagageruimte vergroot van 500 naar 1.510 liter. De eerste BMW M3 Touring was een sensatie en werd door verschillende automedia met onderscheidingen bekroond.



Met hun afzonderlijke carrosserieconcepten en eigenschappen vormen de Sedan en Touring duidelijk verschillende karakters binnen het M3 aanbod. Een belangrijk gedeeld element is echter het opvallende design met typerende M kenmerken. De grote, verticale BMW nierengrille met dubbele spijlen, de dorpelverbreders in contrasterend hoogglans zwart en de inserts in de bumpers maken het dynamische potentieel van de twee modellen direct duidelijk. De BMW M3 Sedan heeft standaard een koolstofvezel dak. Het dak van de BMW M3 Touring is standaard voorzien van dakrails en uitgevoerd in hoogglans zwart. Een Gurney-spoiler aan de achterzijde zorgt voor optimale luchtgeleiding.



Motortechnologie uit de autosport.

Alle BMW M3 Sedan en BMW M3 Touring modellen zijn voorzien van een hoogtoerige 6-cilinder-in-lijn met M TwinPower Turbo technologie. Alle vermogensvarianten van de 3,0-liter motor hebben de lineaire vermogensopbouw die zo kenmerkend is voor de high-performance modellen van BMW M GmbH.



Verschillende elementen die zijn afgeleid van raceautomotoren zorgen ervoor dat de krachtbron van de M3 modellen zowel op de weg als op het circuit optimale prestaties levert. Een gesmede, lichtgewicht krukas maakt bovendien een extreem hoog koppel mogelijk. De 3D-geprinte kern van de cilinderkop – ook weer een speciaal M kenmerk – zorgt voor een optimaal verloop van de koelkanalen, die bij traditionele gietmethodes niet mogelijk is. Het oliecircuit is eveneens ontworpen om bestand te zijn tegen de krachten die ontstaan bij rijden op een circuit. Een specifieke aansturing van de oliepomp zorgt ervoor dat de olietoevoer ook bij hoge G-krachten is gegarandeerd.



De M TwinPower Turbo technologie bestaat uit twee monoscroll turbocompressoren, die ieder drie cilinders bedienen. Een indirecte intercooler en twee speciaal ontworpen compressoren zorgen voor nog meer vermogen. High Pressure Injection, dat werkt met maximaal 350 bar voor een verfijnde atomisering van de brandstof, VALVETRONIC variabele kleptiming en dubbele VANOS variabele kleptiming maken het technologiepakket compleet.



Bij de nieuwe BMW M3 Competition Sedan met M xDrive en de nieuwe BMW M3 Competition Touring met M xDrive levert de motor 15 kW (20 pk) extra dankzij een geoptimaliseerde digitale motoraansturing. Daarmee levert de 6-cilinder-in-lijn nu een maximaal vermogen van 390 kW (530 pk) bij 6.250 t/min. De verbeterde motor vormt ook de basis voor de krachtbron van de BMW M4 GT3 en levert zijn maximale koppel van 650 Nm tussen de 2.750 en 5.730 t/min. Dat is een hoger toerenbereik dan voorheen, wat alles bij elkaar zorgt voor een nog directere en langdurige vermogensontwikkeling en een nog intensere rijbeleving op de limiet.



De acceleratiecijfers zijn nog indrukwekkender dan voorheen. De nieuwe BMW M3 Competition Sedan met M xDrive accelereert van 0 naar 100 km/h in 3,5 seconden en de nieuwe BMW M3 Competition Touring met xDrive doet daar 3,6 seconden over. Het extra vermogen voor de achterwielaangedreven modellen vertaalt zich in 0-200 km/h tijden die voor alle modellen 0,5 seconde sneller is. De sedan doet er nu 11,8 seconden over, de Touring 12,4 seconden.



Alle varianten van de nieuwe BMW M3 Sedan en BMW M3 Touring hebben standaard een elektronisch begrensde topsnelheid van 250 km/h. Met het optionele M Driver’s Pack neemt dit toe tot 290 km/h voor de sedans en 280 km/h voor de Touring.



Modelspecifieke opstelling van motor, transmissie en onderstel.

Net als de standaard 8-traps M Steptronic transmissie met Drivelogic voor de Competiton modellen is de handgeschakelde transmissie met zes versnellingen van de BMW M3 Sedan afgestemd op optimale prestaties. Ook de modellen met automatische transmissie hebben een handgeschakelde modus, dankzij de standaard schakelpaddles aan het stuurwiel. Door het aanpassen van de schakelkarakteristiek met de Drivelogic knop is de rijbeleving nog beter aan te passen aan persoonlijke voorkeuren.



De twee krachtigste modellen zijn voorzien van M xDrive, dat de nadruk legt op de achterwielen. Het systeem werkt samen met het volledig variabele Actieve M Sperdifferentieel op de achteras, met als resultaat een onmiskenbaar M gevoel in bochten. Naast de standaard 4WD instelling kan de bestuurder via het M Setup menu ook kiezen voor 4WD Sport. Dan wordt een nog groter deel van het vermogen op de achterwielen overgebracht. Met Dynamic Stability Control (DSC) uitgeschakeld wordt 2WD modus beschikbaar met alleen achterwielaandrijving. Zo geniet de ervaren bestuurder zonder ingrepen van controlesystemen van een pure rijbeleving.



De hoge torsiestijfheid van de BMW vormt de ideale basis voor indrukwekkende rijdynamiek en een zeer directe reactie op stuurbewegingen. Aanvullend op de extra verstevigingen van de BMW M3 Sedan heeft de BMW M3 Touring ook extra torsiestaven achter, zodat hij optimaal de dynamiek, wendbaarheid en precisie biedt van een BMW M model.



De M specifieke voor- en achterwielophanging zorgt voor een harmonieuze combinatie van extreem dynamische handling en verfijnd comfort voor dagelijks gebruik en op lange afstanden. Het standaard, adaptieve M onderstel is naar wens via het M Setup menu aanpasbaar in drie instellingen, dankzij de elektronisch aangestuurde dempers.



M Servotronic besturing en het geïntegreerde remsysteem werken samen met de standaard M Compound-schijfremmen en de optionele M Carbon keramische remmen. Beide remsystemen hebben vaste remklauwen met zes zuigers voor en zwevende éénzuiger remklauwen achter. De grotere, hittebestendige remschijven van het M Carbon keramische remsysteem zijn in hoge mate bestand tegen fading en zorgen zelfs onder extreme omstandigheden voor een compromisloze vertraging. Ze zijn dankzij een lichtgewicht constructie bovendien zo’n 14 kg lichter dan de standaard M Compound-schijfremmen. De standaard blauwe remklauwen van de M Compound-schijfremmen zijn optioneel leverbaar in rood of zwart. Het M Carbon keramische remsysteem heeft in goud metallic uitgevoerde remklauwen.



Zeker in M Dynamic Mode heeft het DSC een zeer sportieve instelling, waarbij het later ingrijpt voor extra dynamische prestaties. Het DSC is ook volledig uitschakelbaar. Optioneel voor de nieuwe BMW M3 Sedan en standaard voor alle Competition modellen is het in tien standen instelbare M Traction Control. Zo kan de bestuurder op zijn eigen tempo de fysieke limieten op het circuit verkennen. De M Laptimer en M Drift Analyser helpen de persoonlijke prestaties van de bestuurder bij te houden en te verbeteren.



Aangepaste wielmaten, gesmede lichtmetalen M wielen met een nieuw design.

Alle nieuwe BMW M3 modellen zijn standaard voorzien van gesmede lichtmetalen M wielen. De twee achterwielaangedreven sedans hebben wielen in Dubbelspaak styling Orbitgrau metallic, in de maat 18 inch voor en 19 inch achter. Standaard voor de Competition modellen met M xDrive zijn gesmede lichtmetalen wielen in Dubbelspaak styling in Jetblack, in de maat 19 inch voor en 20 inch achter. Deze combinatie is optioneel leverbaar voor de nieuwe BMW M3 Sedan en de nieuwe BMW M3 Competition Sedan zonder xDrive. Het riante assortiment optionele uitrustingen is verder uitgebreid met nieuwe gesmede lichtmetalen M wielen in 19 en 20 inch. Die zijn voor het eerst leverbaar in Silver, voor een sportieve en hoogwaardige uitstraling.



Uitgebreide selectie assistentiesystemen, M Mode voor personalisatie

De nieuwe BMW M3 Sedan en nieuwe BMW M3 Touring zijn net als de andere BMW 3 Serie modellen voorzien van een uitgebreid aanbod standaard en optionele geautomatiseerde rij- en parkeersystemen, die verder bijdragen aan een hoge mate van comfort en veiligheid. De mate van assistentie van deze systemen is instelbaar via de M Mode knop op de middenconsole. In de optionele TRACK instelling, bedoeld voor gebruik op circuits, wordt alle comfort- en veiligheidsassistentie bijvoorbeeld tijdelijk gedeactiveerd.



Nieuwe koplampen en opvallende details.

Nieuw ontworpen LED koplampen combineren dim- en grootlicht in één module en geven de voorzijde een frisse aanblik. Twee elegante, verticale pijlvormige LED units in iedere module fungeren als dagrijverlichting en als richtingaanwijzer. De slanke LED achterlichten met kenmerkende L-vorm hebben een progressieve en technologische uitstraling. Optioneel leverbaar zijn adaptieve LED koplampen met matrix grootlicht, inclusief bochtverlichting en eventueel in combinatie met M Shadowline koplampen met donkere accenten.



Nieuwe stuurwielen en interieurelementen voor de M cockpit.

In het interieurdesign is het autosport-DNA direct duidelijk. Een nieuw multifunctioneel driespaaks en met leder bekleed M Sportstuurwiel met rode 12-uursmarkering en afgeplatte onderzijde speelt een grote rol bij de dynamische rijbeleving. Twee M toetsen voor het oproepen van persoonlijke instellingen en de schakelpaddles – standaard voor de Competiton modellen – zorgen voor de intense beleving van een raceauto. Voor het eerst optioneel leverbaar is een met Alcantara bekleed M Sportstuurwiel met hetzelfde design. Beide stuurwielen zijn optioneel verwarmbaar. Op de middenconsole naast de rode start-/stopknop en de BMW iDrive Controller bevinden zich de M Setup knop en M Mode knop voor persoonlijke instellingen.



Hoogwaardige materialen en M specifieke designdetails zorgen voor een moderne premium-sportieve ambiance. Het dashboard, bedieningspaneel en afdekking van de bekerhouder zijn standaard uitgevoerd in Dark Graphite mat. Optioneel zijn een dashboard in Sensatec en interieurlijsten in Aluminium Rhombicle Anthrazit, M Carbon en het nieuwe Fine Brushed Aluminium. Ook delen van het stuurwiel en de schakelpaddles van Competition modellen zijn met M Carbon bekleed.



De standaard M Sportstoelen bieden vele instellingsmogelijkheden, inclusief een Memory functie voor de bestuurder. Een highlight zijn de geïntegreerde hoofdsteunen met verlicht logo. Eveneens standaard is stoelverwarming voorin, met stoelventilatie als optie. De stoelen zijn standaard bekleed in Merino leder, met als optie Merino volleder, BMW Individual Merino leder met uitgebreide omvang en BMW Individual Merino volleder – ieder in vier kleuren.



De optionele, volledig elektrisch instelbare en verwarmbare M Carbon kuipstoelen bieden een zitpositie zoals in een raceauto. Dat zorgt voor een optimale connectie tussen bestuurder en BMW, met tegelijkertijd uitstekend comfort op lange afstanden. De toepassing van met koolstofvezel versterkt kunststof (CFRP) zorgt samen met uitsnedes voor een gewichtsbesparing van 9,6 kg ten opzichte van de standaard M Sportstoelen.



BMW Curved Display en BMW Operating System 8.5.

De nieuwe BMW M3 Sedan en BMW M3 Touring zijn ook voorzien van de nieuwste generatie BMW iDrive, op basis van BMW Operating System 8.5. Dankzij het naar de bestuurder gerichte, hoge resolutie BMW Curved Display en de verbeterde BMW Personal Assistant verloopt de bediening volledig via aanraking en natuurlijke spraakcommando’s. Het 12,3 inch digitale instrumentarium en 14,9 inch centrale display hebben een M specifieke weergave, inclusief informatie over de status van de BMW. Optioneel is het BMW Head-Up Display inclusief weergave van toerentallen in kleur, Shift Lights en M View.



De standaard automatische klimaatcontrole is voortaan te bedienen via een speciaal menu onderaan het Control Display of door middel van een spraakcommando. Deze nieuwste vooruitgang op het gebied van digitale bediening zorgt voor een verdere vermindering van het aantal knoppen en bedieningselementen in de cockpit en een nieuw ontwerp voor het instrumentenpaneel. Met nieuwe bedieningselementen voor de luchtuitstroomopeningen in het midden van het instrumentenpaneel en aan de bestuurders- en bijrijderszijde van de cockpit kan de richting van de luchtstroom worden aangepast met behulp van draai- en kantelbewegingen.



De standaard Ambiance verlichting omvat nu ook contourverlichting rond de centrale luchtuitstroomopeningen. Eveneens standaard zijn het op cloud-gegevens gebaseerde BMW Maps, de BMW Live Cockpit Plus, een Wi-Fi interface en Smartphone Integratie voor Apple CarPlay® en Android Auto™. De BMW M3 Sedan en BMW M3 Touring zijn aanvullend ook voorzien van een HiFi audiosysteem met 10 speakers en een 205 watt versterker.



M Carbon exterieurpakket, M Race Track Pack en BMW M Performance Parts.

Alle nieuwe BMW M3 modellen zijn leverbaar met een eigen M Carbon exterieurpakket. Met inserts voor de brede luchtinlaten en een voor ieder model unieke diffusor achter, aangevuld met buitenspiegelkappen en – voor de BMW M3 Sedan – een achterspoiler van CFRP krijgen de nieuwe BMW M3 modellen een scherp raceautokarakter.



Het M Race Track Pack omvat het M Carbon keramische remsysteem, M Carbon kuipstoelen voorin en Carbon interieurelementen. Alles bij elkaar wordt het gewicht van de BMW met tot 25 kilogram verlaagd.



BMW M Performance Parts bieden nog meer mogelijkheden voor het personaliseren van de high-performance sportauto’s. De selectie van modelspecifieke opties varieert van CFRP exterieurcomponenten en gesmede M Performance wielen met centrale wielmoer tot M Performance vloermatten en M Performance stuurwielen.



Het brandstofverbruik van de nieuwe BMW M3 modellen bedraagt gemiddeld 10,4-9,7 l/100 km en de CO 2 emissie gemiddeld 235-220 g/km. Deze waarden zijn vastgesteld volgens de WLTP cyclus. Alle cijfers met betrekking tot prestaties, verbruik en emissies zijn voorlopig.