De nieuwe collectie van Dior Homme lente zomer 2025

DIOR MAN LENTE ZOMER 2025 – Photo courtesy of Dior

“In deze collectie wilde ik me concentreren op ambachtelijke elementen, de vaardigheden van de ateliers en ambachtslieden die voor het huis werken: dit is de levensader van Dior. Er is altijd een gevoel van biografie als het gaat om het huis, dat van Christian Dior en de opeenvolging van ontwerpers, hier gecombineerd met het leven van de keramist Hylton Nel. Deze collectie is een viering van werk en een uitdrukking van wie iemand is en wat hij bereikt door zijn werk, die nalatenschap en continuïteit door de tijd heen. In het geval van Christian Dior, Hylton Nel en mijzelf is het een idee van parallelle paden met verschillende verhalen. Het is levenslang werken in keramiek en schilderijen en levenslang werken in stoffen en kleding. Er is een idee van en toewijding aan kunst en toegepaste kunsten die door iedereen gedeeld wordt.” Kim Jones, artistiek directeur van Dior Homme.

DIOR MAN LENTE ZOMER 2025 – Photo courtesy of Dior

Artistiek directeur Kim Jones omarmt de motieven, figuratie en het bijna huiselijke monumentalisme van de Zuid-Afrikaanse keramist Hylton Nel en blijft in de collectie wereldwijde ideeën van savoir-faire zonder hiërarchie verkennen en bevorderen. Dankzij zijn kenmerkende kijk op luxe en functionaliteit krijgen de werkkleding voor de heren en het haute couture-archief voor de dames dit seizoen een nieuwe betekenis.

DIOR MAN LENTE ZOMER 2025 – Photo courtesy of Dior

De silhouetten zijn tegelijkertijd sculpturaal en praktisch en lenen zich voor de taal van keramiek in zowel vorm als afwerking. Het nederige en het edele worden gecombineerd in de stoffen, terwijl de functionaliteit van werkkleding opbloeit met de invloed van de snit van de couture uit het archief of het handwerk van de Dior-ateliers.

DIOR MAN LENTE ZOMER 2025 – Photo courtesy of Dior

In de scherpe snitten en vooral ook in de bovenkleding overheersen ronde volumes, die de soms wat strenge outfits een sensuele afwerking geven. Haute couture vormen uit het archief krijgen een nieuw leven ingeblazen, ook dankzij de vondst van een niet-gerealiseerde Saint-Laurent schets voor een jas uit het herfst-winterseizoen 1958. In de collectie is deze voor het eerst volledig gerealiseerd en vormt dit kledingstuk de basis voor andere op maat gemaakte looks.

DIOR MAN LENTE ZOMER 2025 – Photo courtesy of Dior

Het motief van de sjaalkraag dat doorheen de collectie loopt, is afkomstig van een ander ontwerp van Saint-Laurent, Negatif, uit herfst-winter 1960. Hier gerealiseerd als een namaakkeramische structuur in een volledig origineel ambachtelijk proces dat maanden in beslag nam. Ook de knitwear krijgt sculpturale vormen en speelse patronen die aansluiten bij het werk van Hylton Nel.

DIOR MAN LENTE ZOMER 2025 – Photo courtesy of Dior

Accessoires zijn speels en praktisch tegelijk, gemaakt met de gebruikelijke precisie en verheven elan.

Schoeisel concentreert zich op een van de meest traditionele werkschoenen: de klomp. De klompen uit de collectie zijn allemaal met de hand gemaakt en gerealiseerd in hoogwaardige materialen zoals beukenhout en kalfsleer. De houten zool is gemodificeerd met rubber voor comfort en gemak. De invloed van de versieringen met studs op de klomp, een andere verwijzing naar Hylton Nel’s werk, inspireerde ook het borduurwerk met studs op kleding en tassen.

DIOR MAN LENTE ZOMER 2025 – Photo courtesy of Dior

De Saddle, al 25 jaar een icoon van de Dior-stijl, is de belangrijkste tassen van de collectie. De cloche hoeden zijn ontworpen door Stephen Jones in samenwerking met Earth Age, een Zuid-Afrikaans bedrijf gevestigd in Kaapstad, waar lokale ambachtslieden de opdracht kregen om elke cloche met de hand te haken. De keramische kralen zijn aangebracht in Parijs. Het idee was om verschillende ateliers zonder hiërarchie te laten samenwerken; het globale met het lokale. De vaardigheid, intentie en trots van de ambachtslieden op hun werk verenigt iedereen.