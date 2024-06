Yasmin Wijnaldum, wéér een Nederlands supermodel

Yasmin Wijnaldum @ Paris Fashion Week FW 24/25 – Photo ADVERSUS

Nederlandse modellen zijn bijzonder populair in de modewereld. Ook onze Yasmin Wijnaldum heeft het tot supermodel geschopt. Yasmin groeide op in Amsterdam en raakte al vroeg geïnteresseerd in mode en modellenwerk. Op 16-jarige leeftijd zette ze haar eerste stappen in de modewereld. Aangemoedigd door vrienden en familie besloot ze in 2014 mee te doen aan de Elite Model Look-competitie, een beslissing die haar leven voorgoed zou veranderen.

Yasmin’s deelname aan de Elite Model Look wedstrijd trok al snel de aandacht van scouts en professionals uit de industrie. Hoewel ze niet won, was haar potentieel al moeilijk te negeren en ze tekende al snel bij Elite Model Management. Haar carrière ging snel van start en het duurde niet lang voordat ze op de catwalk liep voor enkele van de grootste namen in de modewereld.

Tijdens haar debuutseizoen in 2015 liep ze op de catwalk voor bekende ontwerpers als Prada, Jean-Paul Gaultier en Valentino. Een fantastische start. Het doorbraakmoment voor Yasmin Wijnaldum kwam in 2018, toen ze meeliep in de Victoria’s Secret modeshow. Deze iconische catwalk gooide alle deuren in de modewereld open en introduceerde haar bij een wereldwijd publiek. Sinds haar debuut op de Victoria’s Secret catwalk is Yasmin uitgegroeid tot een van de meest gewilde modellen en verscheen ze meteen in verschillende campagnes voor luxe merken zoals Calvin Klein, Tommy Hilfiger en Michael Kors.

Van 2017 tot 2019 werd ze opgenomen in de ‘Top 50’-lijst en de ‘Top Sexiest’-lijst van Models. In 2018 veroverde ze een plek op de jaarlijkse ‘Business of Fashion’-lijst van 500 mensen met significante invloed op de mode-industrie.

Verder schitterde Yasmin op de cover van prestigieuze tijdschriften zoals Vogue Japan, Vogue Duitsland en Vogue Mexico. Ze heeft ook – we zeiden het al – voor beroemde maisons gelopen zoals Valentino, Chloé, Giambattista Valli, Kenzo en Loewe. En dat niet alleen. De foto’s op deze pagina zijn genomen direct na de Stella McCartney herfst-winter 2024 2025 modeshow tijdens Paris Fashion Week.

Yasmin spreekt Nederlands (of course), Engels en ook een beetje Spaans. Afgezien van haar modellenwerk is ze dol op muziek. Vaak deelt ze haar favoriete nummers en playlistst met haar volgers op sociale media en in haar vrije tijd speelt ze graag piano.

Kortom, Yasmin’s carrière draait op volle toeren. Maar als echte Nederlandse blijft ze nuchter en focust ze op haar doelen op de lange termijn. Zo zou ze ook geïnteresseerd zijn in acteren en is haar horizon breder dan modellenwerk.