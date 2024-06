De urban kledingstijl is een mix van streetwear, sportkleding en high fashion. Deze kleding is vaak erg comfortabel en trendy

4 Tips voor een urban kledingstijl

De urban kledingstijl is de laatste jaren steeds populairder geworden. Het wordt ook wel streetwear genoemd. De urban kledingstijl is een mix van streetwear, sportkleding en high fashion. Deze kleding is vaak erg comfortabel en trendy. Het past goed bij een moderne en afwisselende manier van leven. In dit artikel bespreken we vier tips om een nóg coolere urban kledingstijl te creëren.

Kies voor oversized items

Een belangrijk kenmerk van de urban kledingstijl is het dragen van oversized items. Denk aan wijde T-shirts, baggy broeken en oversized hoodies. Zo krijg je een nonchalante en relaxte uitstraling. Dat past perfect bij de urban look! Je kunt dit ook combineren met strakkere items. Denk aan een oversized trui met strakke jeans en sneakers. Zo creëer je een mooie en casual outfit. Een merk dat bekend staat om zijn oversized items is Yeezy. Dit is het merk van van rapper Kanye West. De Yeezy boost 700 sneakers zijn bijvoorbeeld perfect voor een urban kledingstijl. Deze schoenen zijn namelijk chunky en zien er opvallend uit. Dit past goed bij de relaxte uitstraling van de urban stijl. Om de outfit compleet te maken, kun je de schoenen combineren met een oversized hoodie en baggy jeans.

Mix en match verschillende stijlen

Een urban kledingstijl is een mix van verschillende stijlen en invloeden. Durf dus te experimenteren. Combineer verschillende kledingstukken en accessoires voor een unieke en persoonlijke look. Denk aan het combineren van een trainingsbroek met een blazer en sneakers. Zo combineer je op een toffe manier verschillende stijlen. Je kunt deze outfit helemaal afmaken met wat vette sieraden.

Kies voor neutrale kleuren met een twist

Neutrale kleuren zoals zwart, wit, grijs en beige zijn kenmerkend voor de urban kledingstijl. Deze kleuren zijn makkelijk te combineren. Ook geven ze je outfit een minimalistische uitstraling. Je kunt dit wel combineren met wat opvallende kledingstukken. Denk aan kledingstukken met mooie details en texturen. Bijvoorbeeld een oversized wit t-shirt met een toffe print. Of een grijze hoodie met een opvallend logo. Door dit soort details wordt je outfit nog net iets meer street en unieker.

Investeer in goede accessoires

Accessoires maken de urban look helemaal af! Denk aan een dad cap of een crossbody tas. Je kunt ook sieraden toevoegen aan de outfit. Denk aan een paar statement oorbellen bijvoorbeeld. Of een grote en opvallende ketting. Een mooie zonnebril kan ook veel doen voor je outfit. Kortom, accessoires geven je outfit net iets meer persoonlijkheid en stijl. Probeer dus verschillende accessoires uit en combineer het met verschillende outfits. Gegarandeerd dat je heel toffe outfits samen gaat stellen!