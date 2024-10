Alexander McQueen lente zomer 2024 2025 – Photo courtesy of Alexander McQueen

De nieuwe modecollectie van Alexander McQueen voor lente zomer 2025 is een fascinerende mix van Britse sartoriale tradities en avant-gardistisch design, waarbij de rebelse geest van het merk vakkundig wordt gecombineerd met verfijnd vakmanschap.

Tailoring staat centraal, met een scherpe focus op het herinterpreteren van klassiek Brits kleermakerschap. Traditionele vormen worden opnieuw uitgevonden en stoffen gedraaid en gemanipuleerd om een gevoel van beweging en energie te creëren. De schouders zijn samengeknepen en opgetrokken, wat een streetwise houding oproept die de drager vooruit lijkt te stuwen en de dynamische flow van het stadsleven vastlegt.

Manipulatie van stoffen is een belangrijk kenmerk van de collectie. Delicate materialen zoals zijdechiffon en organza zijn onderworpen aan intense behandelingen – gewassen, versnipperd en gemasseerd – wat resulteert in kledingstukken die zich in een staat van elegante deconstructie lijken te bevinden. Deze techniek is vooral opvallend in de geborduurde zijde, die verschillende zijden texturen voor een speciaal effect.

Het kleurenpalet is overwegend ingetogen, met de nadruk op ivoor, verzilverd grijs en gitzwart. Deze neutrale tinten worden onderbroken door levendige uitbarstingen van geel en oranje, waardoor bepaalde creaties een sprookjesachtige gloed krijgen. Dit samenspel van licht en donker creëert een visueel boeiend contrast door de collectie heen.

Kant speelt een belangrijke rol, met fijn spinrag kant dat met de hand is gestikt en geïntegreerd met geborstelde zijde, waardoor de illusie ontstaat dat kledingstukken uiteenrafelen. Deze delicate benadering wordt afgezet tegen meer substantiële elementen, zoals kettingborduursels die de contouren van het lichaam volgen en een gevoel van structuur en versteviging geven aan het algehele silhouet.

De collectie is ook een eerbetoon aan Britse textieltradities, met lichtgewicht wollen mohair dat in Britse fabrieken is geweven en knisperend wollen gabardine. Shirting tradities geworteld in Jermyn Street in Londen zijn slim geherinterpreteerd, met compacte katoenen popeline kragen. Eeuwenoude ruiten verschijnen in moderne proporties en geven een eigentijdse draai aan klassieke patronen.

Accessoires vullen de kleding prachtig aan. Tassen hebben klassieke ronde silhouetten versierd met de voor het modehuis kenmerkende T-bar en leren bedels. Schoeisel varieert van sculpturale Sparrow laarzen met omgekeerde tenen tot strakke Flexion sneakers, terwijl de Crow platforms traditionele brogue details bevatten.

De sieradencollectie is geïnspireerd op folklore, met name voorwerpen die worden geassocieerd met de banshee (vrouwelijke geesten uit de Ierse folklore), zoals haarborstels, kammen en slepende ‘gevonden voorwerpen’ kettingen. Dit voegt een element van mystiek toe en zorgt voor een sprookjesachtig effect.