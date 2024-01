De mode collectie van LOUIS VUITTON herfst winter 2024 2025

Louis Vuitton man herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of Louis Vuitton

De mode collectie van Louis Vuitton voor herfst winter 2024 2025 neemt de Amerikaanse westernkleding als inspiratiebron. Het maison interpreteert de traditionele workwear kleding volgens de regels van het vakmanschap van Louis Vuitton. Met gebruikmaking van de meest hoogwaardige ambachtelijke technieken – van kostbare edelstenen tot handgeschilderde fantasieën en complexe borduurtechnieken – wil deze nieuwe wintercollectie de Amerikaanse westernkleding in het zonnetje zetten.

Het vakmanschap van het maison brengt met deze collectie een ode aan de werkkleding, een essentieel onderdeel van de Amerikaanse westerngarderobe. Denim is versierd met bloemenborduursels van parels en pailletten, behandeld met een geweerloopwassing, versierd met zonnestraal- en regendruppelvormige kralen, of bedrukt met westerse bloemenmotieven.

Chaps gemaakt van denim of leer met franjes zijn versierd of geborduurd met het Monogram van het maison en met bloemenmotieven, terwijl leren jassen en broeken de reliëfstructuur van zadels oproepen. Het ruitpatroon transformeert het overbekende Damier-patroon in een ‘Buffalo Check’, uitgevoerd in flanel, tweed, pailletten en shearling-inleg op jassen, jacks en overhemden.

Mantels met het effect van een deken en vesten zijn versierd met het Monogram Cowboy, pyjama’s zijn gemaakt van kant en een cowboytweedjas lijkt gemaakt te zijn van ‘horsetooth’. Originele schilderingen van cowboys inspireren de jacquardpatronen die worden gebruikt voor regenjassen, en prints sieren verouderde kledingstukken alsof ze zijn aangetast door de zon op de prairie.

De dandy van Louis Vuitton evolueert door de traditie van elegante Amerikaanse westernkleding. De silhouetten van werkkleding transformeren zich in maatpakken, in cowboyjassen met koperen bloemenborduursels, in werkkledingjassen met veelkleurige zonnestraalvormige kralen en kostuums met krijtstreep- of Damier-patronen gemaakt met metalen studs.

De tuinbroeken, het pronkstuk van werkkleding, zijn vervaardigd van hoogwaardige materialen. De westernoverhemden vertonen bloemenborduursels, terwijl andere shirts zijn uitgevoerd in Monogram Cowboy jacquard, cowboy kant, westerse prints of versierd zijn met vlechtwerkdetails op chambray-stof.