Interieur trends. Betonstuc in kleur (niet alleen grijs!)

Het gebruik van betonstuc voor binnenshuis is een groeiende trend in de designwereld. Deze techniek geeft vloeren en wanden een unieke uitstraling mee: rauw, industrieel, modern en met een edgy twist, maar ook – als je dat wilt – warm en landelijk, dit omdat je voor je betonvloeren en –wanden tegenwoordig uit allerlei kleuren kunt kiezen.

Betonstuc is geschikt voor nagenoeg alle vertrekken in je huis. Vooral in keukens, badkamers, kelders en entrees komen we tegenwoordig veel betonvloeren en –wanden tegen. Maar het is net zo stijlvol in je woonkamer. Behalve de geraffineerde uitstraling, is betonstuc ook een populaire keuze vanwege de krasbestendigheid en het gemakkelijke onderhoud. Ideaal voor als je een huisdier hebt.

De voordelen van betonvloeren en –wanden zijn de vrij lage kosten, duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Het onderhoud van betonvloer binnenshuis is eenvoudig. De vloeren zijn gemakkelijk schoon te maken en bestand tegen vlekken, water, vuur, bacteriën en geur.

Sierbeton is niet alleen grijs

Het mooie van betonvloeren en –wanden is bovendien dat elk oppervlak uniek is omdat de stuc met de hand in vegende bewegingen wordt aangebracht. Je hebt bovendien de keuze uit, we zeiden het al, verschillende kleuren, kijk maar eens bij Beton Ciré kleuren. Je kunt er een uniek en gepersonaliseerd ontwerp mee creëren dat past bij jouw interieurstijl.

Grijstinten zijn populair vanwege hun realistische en stoere uitstraling. Bruin en zandkleuren zijn, naast grijstinten, momenteel ook erg in trek. Met deze kleuren kun je je woonkamer of slaapkamer een warme look meegeven. Zo wordt betonstuc – ook wel bekend als ‘sierbeton’ – zelfs geschikt voor een landelijke inrichting. Je kunt ook denken aan een roodbruine tint waardoor je vloer een warm en levendig karakter krijgt. Of groentinten voor een natuurlijke beleving in je huis.

Eigenlijk kun je alle kanten op. Je kunt gaan voor een neutrale kleur als perfecte basis voor de rest van je interieur. Of juist voor een opvallende kleur om je interieur op af te stemmen. Denk ook aan een klassiek grijze betonnen vloer in combinatie met witte muren en zwart meubilair.

Watervast

De samenstelling van de cementstuclaag kan verschillen. Heel mooi en bovendien watervast zijn de stuclagen op basis van cement met een harder. Hierdoor is het ideaal voor badkamers, keukens en andere vochtige ruimtes, zoals rond douches en badkuipen.

Verzeker je ervan dat het oppervlak naadloos wordt aangebracht zodat er geen kieren of naden zijn waar bacteriën en schimmels kunnen groeien, dit voor een optimale hygiëne. Het onderhoud is praktisch en eenvoudig. Je houdt de oppervlakken schoon met een microvezeldoek en een neutraal schoonmaakmiddel.

Geschikt voor elk oppervlak

Cementstuc is geschikt voor iedere ondergrond. Gips, hout, het maakt niet uit. Enige voorwaarde is dat je vloer vormvast en vlak is.