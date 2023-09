Voedingstips voor de winter: spieren voeden en vet verbranden

Als het koud weer wordt, heeft ons lichaam enkele aanpassingen in de voeding nodig om fit te blijven. Dit geldt vooral voor mannen die regelmatig sporten, spiermassa willen behouden en overtollig vet willen verbranden. We hebben een aantal richtlijnen voor een winterdieet voor je waarmee je je spiermassa kunt vergroten, vet kunt verbranden en onnodige kilo’s kunt voorkomen tijdens het koude seizoen.

Ga voor voedingsmiddelen die het metabolisme stimuleren

In de winter is het een goed idee om te kiezen voor energierijk voedsel dat de stofwisseling stimuleert en de hele dag door energie geeft. Denk aan havermout, zilvervliesrijst, quinoa, magere eiwitten zoals kip of rundvlees, groenten, bonen, linzen en pompoenen. Soepen en stoofschotels met deze ingrediënten kunnen je snel een vol gevoel geven, maar zijn daarom niet minder energiegevend.

Verwaarloos eiwitten niet

Een hoge eiwitinname is cruciaal voor het opbouwen en behouden van spiermassa tijdens de wintermaanden, wanneer je minder actief bent. Streef naar 1-1,2 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht. Vlees, eieren, proteïnepoeder en Griekse yoghurt zijn uitstekende bronnen van proteïnen. Verdeel je eiwitinname gelijkmatig over de dag voor optimaal gebruik.

Kies voedingsmiddelen die rijk zijn aan vitaminen en mineralen

Bij koudere temperaturen heeft het lichaam meer vitaminen en mineralen nodig om het immuunsysteem en de algehele gezondheid te ondersteunen. Ga voor antioxidantrijke groenten en fruit, donkere bladgroenten, zoete aardappelen, granaatappels, citrusvruchten, ananas en pompoen. Gezonde vetten uit olijfolie, noten, zaden en vette vis zoals zalm voorzien het lichaam van essentiële omega-3-vetten.

Drink voldoende water (ook in de winter)

Vaak wordt gedacht dat water drinken in de winter niet zo belangrijk is, maar ook in de winter kun je uitdrogen (door droge winterlucht). Drink minstens 1,5 liter vocht per dag, bij voorkeur water en kruidenthee. Voeg citroen toe voor de smaak. Beperk het gebruik van alcohol en dranken met cafeïne, want die kunnen uitdroging veroorzaken. Vergeet ook niet om voor, tijdens en na de training te drinken.

Overweeg om supplementen te nemen

Sommige supplementen kunnen helpen om je voeding te verbeteren, vooral in de winter. Vitamine D, zink en magnesium helpen en versterken het immuunsysteem. Creatine kan helpen om de prestaties en het herstel tijdens de training te verbeteren. Overleg altijd met je arts voordat je met een nieuw supplement begint.

Geef toe aan verleidingen, maar met mate

Met mate toegeven aan lekkere trek kan eetbuien voorkomen. Sta jezelf ‘comfort food’ toe maar wel in kleinere porties en in gezonde maar net zo smakelijke versies. Zo voorkom je een hongergevoel en eetbuien.

Kortom, pas je voeding in de winter aan om je spieren de nodige bouwstenen te geven, vet te verbranden en je algehele gezondheid te ondersteunen. Geef de voorkeur aan troostende volkoren voedingsmiddelen en verwaarloos de inname van eiwitten en vocht niet. Met deze aanpak blijf je zelfs tijdens het koude seizoen fit en energiek en kun je de volgende zomer in topvorm verwelkomen. Vergeet niet dat je een beachproof lichaam vooral in de winter opbouwt!

ADVERSUS