De nieuwe Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: nog wendbaarder voor het circuit

Mercedes-AMG heeft tijdens het Goodwood Festival of Speed het nieuwste lid van de AMG GT-familie gepresenteerd. De Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ (voorlopige waarden; energieverbruik gecombineerd: 14,1 l/100 km | CO 2 -emissie gecombineerd: 319 g/km | CO 2 -klasse: G) is bedoeld voor autoliefhebbers die op zoek zijn naar uitzonderlijke rijdynamiek. De dynamische respons op rijcommando’s en het hoge prestatieniveau zorgen voor een nog sportievere rijervaring, die vooral merkbaar is op het circuit. Meer vermogen, aerodynamische verfijning met nog meer downforce en een sterkere koeling dragen bij aan een hogere rijdynamiek en snellere rondetijden op het circuit.

Tegelijkertijd biedt het nieuwe model dezelfde voordelen als de andere leden van de AMG GT-familie. Inspelend op de vraag van klanten naar een betere dagelijkse bruikbaarheid dan de vorige generatie, biedt de tweede-generatie AMG GT een royaal gevoel van ruimte en goed zicht rondom. Als optie is hij ook leverbaar met 2+2 zitplaatsen. Hightech componenten als het AMG ACTIVE RIDE CONTROL-onderstel met actieve rolstabilisatie, standaard achterasbesturing en actieve aerodynamica maken het rijden nog dynamischer. De sportieve coupé brengt zijn kracht op de weg over met behulp van de volledig variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+.

Verbeterde prestaties en geoptimaliseerde rijeigenschappen op circuits

De 4,0 liter AMG-V8-biturbomotor in de 450 kW (612 pk) configuratie zorgt voor een onovertroffen aandrijving. De motor levert 20 kW (27 pk) meer dan in de AMG GT 63 en de motorexperts in Affalterbach hebben het maximumkoppel met 50 Nm verhoogd tot 850 Nm voor een nog krachtiger acceleratie. Deze prestatieverbetering is gerealiseerd door de motorregeleenheid aan te passen. De AMG GT 63 PRO maakt indruk met zijn prestaties, vooral bij hogere snelheden. Hij sprint in slechts 10,9 seconden van 0 naar 200 km/h (0,5 seconde sneller dan de AMG GT 63). De topsnelheid bedraagt 317 km/h.

Uitgebreid koelpakket

De AMG GT-experts hebben de koelcircuits voor hoge en lage temperaturen versterkt, zodat de aandrijflijn ook bij hogere belasting niet te heet wordt. In de wielkasten links- en rechtsvoor zijn nu twee koelers geplaatst. Dit verhoogt de koelprestaties van de aandrijflijn en daarmee de algehele prestaties op het circuit.

De opzetkoelers van de differentiëlen op de voor- en achteras en de tussenbak van de volledig variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+ worden nu actief gekoeld. Met behulp van elektrisch aangedreven waterpompen circuleert de koelvloeistof in de betreffende koelcircuits en kan daardoor de verhoogde warmte die bij gebruik op het circuit kan ontstaan, beter via de opzetkoelers afvoeren.

De nieuwe geometrie van de luchtgeleidingsschoepen aan de bodemplaat en de herziene remafdekplaten leiden ook meer lucht naar de remmen. Dit verhoogt de stabiliteit en voorkomt dat de remtemperaturen te hoog worden.

Verbeterde aerodynamische prestaties

De aerodynamische verfijning verbetert ook de algehele prestaties voor wat betreft de langs- en dwarsdynamiek. De aerodynamica-experts en de rijdynamica-specialisten hebben hierbij nauw samengewerkt. De vernieuwde voorskirt is nu nog dominanter. Rond de vergrote luchtinlaten aan de zijkant zijn extra luchtinlaten van zichtcarbon geïntegreerd. Het actieve aerodynamische profiel in de bodemplaat, het actieve luchtregelsysteem AIRPANEL in de voorskirt en het aerodynamicapakket met vaste achterspoiler op de achterklep zijn ook standaard. De lift op de vooras is met meer dan 30 kg verminderd. Dit resulteert in een nog nauwkeuriger stuurgedrag. Ook heeft de AMG GT 63 PRO extra luchtgeleidingselementen op de bodemplaat – vergelijkbaar met die van de Mercedes-AMG ONE. Deze vinnen, die ter hoogte van de voor- en achteras zijn geplaatst, versnellen de luchtstroom aan de onderzijde. Alle maatregelen zijn op elkaar afgestemd en werken samen met het achterspoilerconcept, waardoor de downforce op de achteras met circa 15 kg toeneemt.

Stabiele keramische remmen, 21” gesmede velgen en cupbanden zonder meerprijs

Het standaard keramische high-performance AMG-composietremsysteem met vaste remklauwen met zes zuigers voor en zwevende remklauwen met één zuiger achter is uitgerust met 420 mm grote remschijven op de vooras. Dit zijn momenteel de grootste keramische remschijven die standaard leverbaar zijn bij Mercedes-AMG. Net als in de autosport zijn de achterkanten van de performance-remblokken gemaakt van lichtgewicht titanium met een hoge sterkte. Het remsysteem bespaart gewicht en vermindert de onafgeveerde massa. Andere voordelen zijn hun nog grotere stabiliteit en fadingbestendigheid bij intensief remmen, een garantie voor snelle rondetijden. Het remsysteem blinkt ook uit door een lange levensduur en een spontane respons. Dit is ook een belangrijke factor voor een hoog veiligheidsniveau in het dagelijks verkeer.

De 21” lichtgewicht gesmede kruisspaaks AMG Performance-velgen zijn exclusief voor deze uitvoering mat himalayagrijs gelakt. Ze zijn standaard voorzien van Michelin Pilot Sport 5-banden. Michelin Pilot Sport Cup 2R-banden zijn als optie zonder meerprijs leverbaar. De bandenmaten zijn 295/30 ZR 21 voor en 305/30 ZR 21 achter.

Autosportfeeling voor exterieur en interieur

Het standaard AMG-carbonpakket exterieur met frontsplitter, sierlijsten op de dorpelverbreders, diffusor en achterspoiler van hoogwaardig zichtcarbon benadrukt de connectie met de autosport. Zwarte remklauwen, AMG Performance-stoelen met veel zijdelingse ondersteuning en een AMG Performance-stuurwiel bekleed met nappaleder/microvezel MICROCUT zijn ook standaard.