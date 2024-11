Giambattista Valli lente zomer 2025. Het gewicht van lichtheid

In de modecollectie van het Italiaanse luxe merk Giambattista Valli voor lente zomer 2025, die …

Giambattista Valli lente zomer 2025 – Photo courtesy of Giambattista Valli

In de modecollectie van het Italiaanse luxe merk Giambattista Valli voor lente zomer 2025, die begin oktober tijdens de Paris Fashion Week werd gepresenteerd, draait het om ‘le poids de la légèreté’, ofwel: het gewicht van lichtheid. Geïnspireerd door het concept van Milan Kundera, speelt Giambattista Valli met de paradox tussen vrijheid en verantwoordelijkheid, vergankelijkheid en duurzaamheid.

Elk kledingstuk in de collectie belichaamt deze delicate balans en creëert een visueel verhaal dat spreekt over het existentiële gewicht dat gepaard gaat met lichtheid.

Valli’s obsessie met schoonheid uit zich in creaties die het zonlicht lijken te vangen en die zijn visie op een toekomst die het verleden overstijgt weerspiegelen. Zijn werk bestaat niet uit louter modemomenten maar richt zich in plaats daarvan op het creëren van een allure en een silhouet dat spreekt zonder een woord te zeggen. Dit stille statement resoneert diep met de nomadische geest, altijd in beweging, zowel fysiek als mentaal.

De collectie bevat levendige kleuren en texturen, die een harmonie creëren tussen de paradoxen van de menselijke ervaring. Valli’s ontwerpen zijn niet zomaar kleding, maar een viering van de complexiteit van het leven en bieden een gevoel van comfort en vreugde. De show is een bewijs van Valli’s toewijding aan het creëren van mode die esthetisch aangenaam en diep betekenisvol is.

In een wereld die vaak gevangen zit tussen nostalgie en innovatie, staat Valli’s collectie als een baken van hoop en schoonheid, ons allemaal aansporend om te werken aan een betere toekomst. Zijn stukken herinneren ons eraan dat, hoewel lichtheid zijn gewicht kan hebben, het nastreven van deze balans is wat het leven magisch en betekenisvol maakt.

