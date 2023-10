Stella McCartney lente zomer 2024 – Photo Courtesy of Stella McCartney

De collectie van Stella McCartney voor lente zomer 2024 is een studie van familie, vrijheid en vloeibaarheid. Verder verkent Stella met deze collectie haar roots in muziek, de relatie van haar ouders en hun gedeelde garderobes, en de liefde voor haar medemensen en Moeder Aarde die zij aan haar hebben meegegeven.

Tailcoat jassen met hun kenmerkende mannelijke twist worden gecombineerd met witte blouses en bodysuits met diamantjes. Loodvrije kristallen sieren hotpants en cummerbands; op een wijde spijkerbroek prijken ‘eilandjes’ van diamanten franjes.

De smoking is een rode draad in deze nieuwe zomercollectie. We zien ‘m terug in de tailcoats en cummerbands, die we al noemden en daarna ook in de oversized maatpakken. Met name overhemden in organisch poplin katoen en denim jasjes worden met een cummerbund gedragen.

De vintage ‘wings’ afdrukken – vintage vliegtuigen met vleugels –, geïnspireerd op het toerende leven van Paul en Linda McCartney, zijn opnieuw geïnterpreteerd op organisch katoenen T-shirts. Andere ‘podium looks’ komen terug in de creaties in metallic brokaat en de met kristallen bezaaide gilets die zijn gecombineerd met gebloemde overhemden in poplin.

Het silhouet staat centraal in de ballonvormige jurken en bomberjacks in hergebruikte taft zijde en bosvriendelijke viscose satijn. Stippen patronen zijn te zien op vloerlange jurken, op asymmetrische mini-jurken en jurken met roesjesrokken in chiffon. Buiskraaltjes sieren bustier jurken en mini-jurken in mintgroene organische zijde crêpe. Buiskraaltjes sieren ook de lijfjes van de off-the-shoulder maxi-jurken in zwarte taft. Heel mooi zijn ook de iconische door Stella geschilderde bloemen die mini- en maxi-jurken opfleuren.

Korte en maxi motorjacks in een veganistisch alternatief voor dierenleer worden afgewisseld door lange, olijfkleurige trenchcoats. De opengewerkte spijkerbroek met spiegelrondjes is een waar kunststuk. Dezelfde ronde spiegeltjes komen we ook tegen in de gehaakte en opengewerkte jurken.

De modeshow eindigt met vloerlange maxi-jurken met stroken en roesjes, transparante details en ton sur ton stippen in zacht kanariegeel, mint groen en zwart. Een spannend detail voor de avond zijn ook de bubbelvormige, volumineuze mouwen.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je alvast inspireren door deze nieuwe collectie van Stella McCartney voor lente zomer 2024.