De modecollectie van N21 voor herfst winter 2024 2025. Anarchistische glamour

N21 herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of N21

De Italiaanse modeontwerper Alessandro Dell’Acqua streeft met zijn nieuwe collectie voor winter 2024 2025 naar een vernieuwende bon ton stijl. Hij doet dat door alle clichés die in de loop der tijd zijn ontstaan op de schop te nemen. Maar dan wel met behoud van vorm en volumes, en kleermakerstechnieken. De collectie die we tijdens de Milan Fashion Week op de catwalk zagen, heeft een haute couture uitstraling anno 1980. Glamour cocktailjurken worden afgewisseld door bouclé mantelpakjes. Het zijn tegenstrijdige beelden die voortkomen uit een anarchistische geest, los van de gewoonten van de conventionele cultuur.

De modecollectie van N21 voor herfst winter 2024 2025

N21 herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of N21

Een tailleur in ruw gesneden zwarte stof, geborduurd met kristallen, is het uitgangspunt voor de andere kledingstukken in deze collectie. Rokken en jurken bestaan uit open panelen die met onderjurken worden gedragen, of heel stout met een nude look die weer eens verwijst naar de anarchie die Dell’Acqua met deze collectie tot uiting wil brengen.

N21 herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of N21

Wollen jassen met een mannelijke snit worden met stola’s geshowd. Chiffon jurken zijn doorzichtig en open aan de zijkanten. Bustierjurken zijn uitgevoerd in neopreenstof. Andere jurken van tule zijn geborduurd met kristallen en worden met onderjurken of op de blote huid gedragen.

N21 herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of N21

Wollen truien met de ‘Noorse’ motieven zijn gecombineerd met rokken met lovertjes. Ze worden opgevolgd door setjes in roodzwarte bouclé. Eenvoudige A-lijn jurken hebben een halslijn die wordt gesloten door een strik die, net als die op de cocktailjurk, geen tuttige strik is maar bijna streng en grafisch.

N21 herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of N21

De jassen in imitatie-panterbont en in animalier prints die zijn geïnspireerd door de vacht van eekhoorntjes worden geshowd met roodleren handschoenen en korte, zwarte jurken van crêpe de Chine met geborduurde zomen.

N21 herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of N21

De accessoires zijn essentieel en in lijn met de collectie. Slingback schoenen zijn versierd met kristallen en hebben veters die aangetrokken worden alsof het een bustier is. Om het anarchistische beeld te benadrukken wordt dit hypervrouwelijke model vergezeld door “mannelijke” veterschoenen met afneembaar kristallen borduurwerk en veters die de zool kruisen en over het bovenwerk sluiten. De ‘Malibu’ tas krijgt nieuwe kleuren en proporties terwijl de ‘Jeanne’ wordt verrijkt met borduursels met kristallen.

Alessandro Dell’Acqua over deze collectie

N21 herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of N21

Creatief directeur Alessandro Dell’Acqua zegt over deze collectie: ‘Ik wilde het verhaal vertellen van een vrouwelijke wereld die niet één standpunt heeft, maar drama, speelsheid, lichtheid en sensualiteit weet te bevatten. Dit alles in een ontluisterend verhaal dat voortkomt uit de observatie van de werkelijkheid. Zonder beïnvloed en afgeleid te worden door concepten en vooroordelen’.