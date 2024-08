De modecollectie van Ann Demeulemeester voor winter 2024 2025 is supercool

We weten niet hoe jij erover denkt, maar wij zouden zo weglopen in de nieuwe modecollectie van Ann Demeulemeester voor winter 2024 2025.

Ann Demeulemeester herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of Ann Demeulemeester

De nieuwe modecollectie voor winter 2024 2025 die Ann Demeulemeester de catwalk opstuurde, deed ons hart sneller kloppen. Wat een coole outfits! De juiste balans tussen vrouwelijk en stoer, pittig en stylish, vintage en modern. Stout en cool maar toch geraffineerd. Met deze items kun je alle kanten op.

Ann Demeulemeester herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of Ann Demeulemeester

Het eerste wat opvalt in deze nieuwe collectie, is het lingeriesetje als outerwear. We zien het in de eerste outfit en ook verder in de modeshow voor winter 2024 2025 komt het steeds weer terug. Setjes die bestaan uit satijnen topjes en aangerimpelde shorts worden gedragen met dikke wollen kousen en platte stoere veterboots. Daarover gaat dan nog eens een lange leren winterjas met bontkraag en vintage look. Of een stoere zwartleren wrap skirt met hoge split. Ook de zwarte slipdress en de lange zwarte en doorzichtige avondjurken zijn lingerie-geïnspireerd.

Ann Demeulemeester herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of Ann Demeulemeester

Een tweede element dat we in deze collectie steeds zijn terugkomen, is: vintage zwart leer. Zwartleren jassen voor haar en hem, een zwartleren motorjack voor hem, zwartleren broeken voor hem en haar, zwartleren rokken én zwartleren boots, halfhoog maar ook over knee.

Ann Demeulemeester herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of Ann Demeulemeester

Heel mooi ook zijn de geplisseerde superlange rokken, in het zwartleer maar ook in het olijfgroen met zachtgrijs. Andere key items zijn de lange knitwear jurken met een versleten, rafelig effect en de korte truien met col en gewild onafgewerkte details.

Ann Demeulemeester herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of Ann Demeulemeester

Veel jassen en blazers zijn verrijkt met grote, lichte bontkragen of zwarte kragen krullende shearling.

Tot slot signaleren we de broekpakken voor haar en voor hem: die zijn oversized, in een loodgrijze kleur of krijtstreep. Het is vooral de styling die het ‘m doet. Soms wordt de wijde broek in stoere boots gedragen, een andere keer wordt-ie geshowd met een zwarte cape in curly shearling met linten.

Ann Demeulemeester herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of Ann Demeulemeester

Charlotte Mesman voor ADVERSUS