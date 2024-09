Dries van Noten’s Modecollectie voor Winter 2024 – Photo courtesy of Dries van Noten

De collectie van Dries van Noten voor de winter van 2024 is een verrassende mix van vernieuwende ideeën. Dit geldt niet alleen voor de ontwerpen, maar ook voor de kleuren en hun combinaties die een bron van inspiratie vormen. Neem de tijd om de catwalkfoto’s te bekijken, en let vooral op de gelaagde outfits! Eerst een nadere blik op de collectie zelf.

De vrouw die Dries van Noten op de catwalk voor herfst-winter 2024-2025 presenteert, is uniek en laat zich niet in een hokje plaatsen. Ze heeft de durf om haar eigen pony te knippen en houdt van het samenspel van tegenstellingen: teder en krachtig.

Haar uitstraling is mysterieus en tegelijkertijd gedurfd, met een combinatie van kalmte en stoutmoedigheid. Ze draagt verschillende lagen waarbij het lijkt alsof ze de items op een spontane manier heeft samengevoegd. De balans tussen luxe en functionaliteit is duidelijk aanwezig, met keuzes voor gekreukte, volumineuze en fluffy materialen, geverfde stoffen met fantasieën, en hoogglans afwerkingen.

Haar silhouet biedt een vernieuwde kijk op basisvormen: een unieke kimonomouw of een broek met een opvallende twist. Haar emoties worden uitgedrukt door middel van kleur: gewassen tinten maken langzaam plaats voor levendige roze en blauwe nuancen. Haar artistieke visie komt tot leven in de combinatie van kleuren en het gebruik van pailletten in een pointillistische stijl.

De looks zijn een samenspel van strakke en zachte structuren. De bovenkleding lijkt sculpturaal door strakke, doorzichtige mesh-truitjes die over blouses worden gedragen. Maatwerk is vervangen door wraps en draperieën. Lange broeken, of ze nu wijd of smal zijn, worden geaccentueerd door cropped jassen over langere shirts. Sjaals worden omgevormd tot enkele dramatische mouwen.

Elke outfit is een verrassing en bevat een uniek element, of het nu gaat om vormen, kleurenschema’s of onverwachte materialen. Denim verschijnt weer, bijvoorbeeld in mouwen voor een lila satijnen blazer. Een lichte, wijde spijkerbroek wordt gecombineerd met een lange, donkere trui met open mouwen, bedekt door een lila satijnen draperie, als een soort spencer. Een ander opvallend kledingstuk is de bermuda van mohair.

De mantels, die tot over de knie reiken, hebben grote schouders en zijn versierd met pailletten of prints die op schilderijen lijken. De blazers zijn oversized en lang, met krachtige schouders. De rokken zijn zacht, vloeiend en gedrapeerd, variërend van knielengte tot enkellengte.

Het kleurenpalet loopt van aquarelachtige tinten tot verzadigde kleuren: mint, blush, lichtgeel, lila en ecru, evenals felle tinten zoals zuurstokroze, levendig blauw, koper, donkerbruin en zwart. De paillettenmotieven zijn met de hand gemaakt, en de afwerkingen zijn ingenieus. Pailletten en kralenkettingen sieren diverse kledingstukken, terwijl strass en stenen voor glans zorgen; de borduurwerken zijn kunstzinnig en verfijnd.

De modellen dragen hoge laarzen, klassieke schoenen of muilen volledig bedekt met pailletten. De tassen stralen karakter uit, of ze nu zachte vormen met gestructureerde frames hebben of fluffy clutches en gedrapeerde handtassen in gelakt leer. De modellen hebben een extreem lange pony voor een extra mysterieuze uitstraling.

De lippen worden geaccentueerd met onverwachte kleuren lippenstift – Amethyst Shadow en Amber Jungle – die zowel aards als diep zijn. Sade’s “Haunt Me” (in Soulwax Edit), met een remix van vogelgezang, begeleidt de elegante passeerbewegingen van de modellen.