De MINI Cooper S 5-Deurs biedt de passagiers meer ruimte en comfort. In vergelijking met de MINI Cooper 3-Deurs is de wielbasis 72 mm en

De nieuwe MINI Cooper S 5-Deurs: meer ruimte en het ultieme Go Kart Gevoel

De MINI Cooper S 5-Deurs biedt de passagiers meer ruimte en comfort. In vergelijking met de MINI Cooper 3-Deurs is de wielbasis 72 mm en de carrosserie 172 mm langer. Dankzij de compacte buitenafmetingen, korte overhang en een kleine draaicirkel van 11,4 meter blijft het 5-Deurs model een veelzijdig voertuig voor in de stad. Dankzij de grotere bandendiameter tot 625mm oogt de MINI Cooper 5-Deurs aantrekkelijker. Tegelijkertijd verbetert dit de rijdynamiek en het rijcomfort. De in 60:40 neerklapbare achterstoelen laten het volume in de bagageruimte groeien van 275 tot wel 925 liter en onderstrepen het universele idee van MINI: veel ruimte in een klein formaat.

Efficiënte benzinemotor voor sportieve mobiliteit

De MINI Cooper S 5-Deurs heeft een viercilindermotor met 150 kW/204 pk (gecombineerd brandstofverbruik: 6,8 — 6,3 l/100 km; gecombineerde CO2-uitstoot: 152 — 141 g/km volgens WLTP; CO2-klasse E) met een maximale koppel van 300 Nm. Hij accelereert in 6,8 seconden naar 100 km/u en bereikt een topsnelheid van 242 km/u.

De bredere spoorbreedte en langere wielbasis, in combinatie met een nauwkeurig afgestemd vering- en dempingssysteem, bieden een hoog niveau van comfort en dynamische besturing. De kenmerkende, precieze besturing van MINI, in combinatie met krachtige remmen, garandeert een hoog niveau van comfort in het dagelijks gebruik. De goed afgestelde stabilatorlagers op de assen zorgen voor een evenwichtig en stabiel weggedrag, zelfs in scherpe bochten. Hierdoor wordt de besturing van het voertuig nauwkeuriger.

Favoured Trim met individuele uitstraling

Het nieuwe MINI Cooper model is verkrijgbaar in vier verschillende uitrustingsvarianten, elk met eigen kenmerkende eigenschappen. In de Favoured Trim uitvoering zijn zowel het frame van de grille aan de voorkant als specifieke designelementen uitgevoerd in Vibrant Silver, wat de individuele uitstraling verder versterkt. De gereduceerde vormgeving van het nieuwe MINI Design komt goed tot zijn recht in de kleur Icy Sunshine Blue. Naast het kenmerkende Multitone Roof met een geleidelijke kleurovergang, zijn er drie contrasterende carrosseriekleurmogelijkheden, evenals de respectievelijke voertuigkleur, waardoor in totaal elf verschillende lakopties beschikbaar zijn.

Aerodynamische velgontwerpen in maten variërend van 16 tot 18 inch bieden nog meer mogelijkheden voor de exterieuruitrusting.

Minimalistisch en innovatief interieur

Textieloppervlakken kenmerken de aangename sfeer in het interieur van de MINI Cooper. Een speciaal ontwikkeld breiproces zorgt voor de onderhoudsvriendelijke, veelzijdige structuur van het textiel, dat gemaakt is van gerecycled polyester. In de hoogwaardige Favoured Trim uitvoering siert een tweekleurig pied-de-poule patroon het gebreide oppervlak van het instrumentenpaneel en loopt door tot in de portierbekleding. De geperforeerde sportstoelen met vescin-bekleding zijn verkrijgbaar in de kleuren Nightshade Blue en Beige, met traditionele accentstiksels.

De cockpit van de nieuwe MINI Cooper 5-Deurs doet denken aan het puristische ontwerp van de klassieke Mini. Met het ronde OLED-display kunnen alle voertuigfuncties met aanraking of stem worden bediend. In het bovenste gedeelte van het display wordt voertuiggerelateerde informatie weergegeven. Onderaan het OLED-display kunnen de menu items navigatie, media, telefoon en klimaat direct worden geselecteerd.

De parkeerrem, de versnellingsschakelaar, de start/stopknop, de Experience Modes en de volumeregeling zijn rechtstreeks toegankelijk via de karakteristieke toggle bar. In plaats van een traditionele versnellingspook is er meer praktische opbergruimte in de middenconsole met een vak voor het plaatsen van smartphones. Deze kunnen draadloos worden opgeladen en zijn altijd bij de hand.

Nieuwe rijhulpsystemen maken het dagelijks leven eenvoudiger.

Dankzij 12 ultrasone sensoren en vier camera’s met surroundzicht kan Parking Assistant Plus parkeerplaatsen nauwkeuriger identificeren en onafhankelijk parkeerprocessen met beperkte ruimte initiëren. MINI Digital Key Plus maakt van de smartphone een sleutel. Zodra de bestuurder zich binnen drie meter van de auto bevindt, beginnen de welkomstprojecties van de voor- en achterlichten en gaan de deuren op een afstand van minder dan anderhalve meter open. De digitale sleutel maakt het mogelijk om de auto te delen met verschillende gebruikers, waardoor de overdracht van de klassieke autosleutel overbodig wordt.