Haartrends 2025: De comeback van de extra lange pony – Photo Charlotte Mesman

Wil je je kapsel een frisse, eigentijdse draai geven? Kies dan voor de extra lange pony, dé ster van de haartrends in 2025. Een pony is de snelste manier om je look te vernieuwen, en de haartrends van 2025 maken het je makkelijk. De superlang pony is helemaal terug en hotter dan ooit.

Lange pony’s op de catwalk

Tijdens de Fashion Weeks van februari en maart 2025 was de lange pony niet te missen. Zowel onder modeliefhebbers als op de catwalks maakten modellen furore met pony’s die ver over de wenkbrauwen vielen. Geen verrassing, want de jaren ’70 zijn weer helemaal in trek in de modewereld. En zoals altijd sijpelt deze trend door naar de kapsels.

De pony in de jaren ’70

Laten we even terugblikken op de pony’s uit de jaren ’70. In dat decennium waren lange pony’s hét handelsmerk van de bohemien vibe en de rock-‘n-roll-attitude. Deze pony’s waren vaak vol, licht gevederd en opzij gestyled, waarbij ze de wenkbrauwen streelden of zelfs de ogen deels bedekten. Ze pasten perfect bij de gelaagde kapsels en de vrije, hippie-achtige lokken van toen.

Sterren zoals Cher, met haar kenmerkende lange, gladde pony, en Debbie Harry, die met haar stoere, warrige fringe de punkrock-look versterkte, maakten het kapsel iconisch. De lange pony stond voor zelfexpressie, een mix van elegantie en een onbezorgde, rebelse flair.

De moderne lange pony

De lange pony van 2025 is breed, vol en reikt tot over de wenkbrauwen. Meestal wordt hij recht afgeknipt, maar bij steil haar kan een iets rafelig effect een eigentijdse twist geven.

Anders dan in de jaren ’70 wordt de rest van het haar vaak lang en op één lengte gedragen, zonder de typische laagjes. Perfecte styling is niet nodig: voor die bohemien uitstraling, zoals gezien bij merken als Chloé, draag je je haar losjes golvend, met een subtiele slag die ook in de pony terugkomt.

Liefde met een kanttekening

Voordat je naar de kapper rent, een paar kanttekeningen. Een pony is niet altijd een makkelijke keuze. Het haar op je voorhoofd kan irriteren, vraagt om extra styling en geeft een uitgesproken look die niet altijd gewenst is. Bovendien vergt een pony onderhoud: je moet je haar vaker wassen omdat de pony je huid raakt (niet ideaal tijdens het sporten) en regelmatig laten bijknippen. Toch blijft de pony een geliefde keuze en is hij in 2025 weer razend populair.

Dus, ben je klaar om de sprong te wagen? Geef je kapsel voor lente/zomer 2025 een gedurfde make-over. En onthoud: het is maar haar, en dat groeit weer aan!