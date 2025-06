Ferrari 296 Speciale en 296 Speciale A: next level in rijplezier

Met de 296 Speciale en 296 Speciale A, een plug-in hybride berlinetta en spider met middenmotor, heeft Ferrari vandaag zijn nieuwste speciale versies onthuld. Deze modellen nemen hun geheel eigen plek in in het exclusieve geslacht van speciale uitvoeringen van Ferrari’s berlinetta’s en spiders. Net als hun voorgangers – de Challenge Stradale, 430 Scuderia, 458 Speciale en 488 Pista voor de 296 Speciale, en de Scuderia Spider 16M, 458 Speciale A en 488 Pista Spider voor de 296 Speciale A – zijn ze ontworpen om de nieuwe maatstaf te zetten op het gebied van rijplezier en rijbeleving. Niet alleen voor het productiegamma van Ferrari zelf, maar voor het segment als geheel.

De 296 Speciale en 296 Speciale A onderscheiden zich door hun verbazingwekkende prestaties op het gebied van wendbaarheid, reactievermogen bij het insturen en stabiliteit. Deze speciale versies stuwen niet alleen de toch al buitengewone prestaties van de 296 GTB en 296 GTS naar nieuwe hoogten, maar introduceren ook een gevoel van voorspelbaarheid en intuïtiviteit dat deze auto’s uniek maakt.

De Ferrari 296 Speciale en 296 Speciale A tillen de wendbaarheid en het reactievermogen van de 296 GTB en de ervaring van het open rijden in de 296 GTS naar een next level door het volledige potentieel te benutten van hun plug-in hybride architectuur, bestaande uit een 120° V6 twin-turbomotor met achterwielaandrijving en een elektromotor, een korte wielbasis en innovatieve dynamische regelsystemen. De aandrijflijn levert een indrukwekkend gecombineerd vermogen van 880 pk – 50 pk meer dan de 296 GTB en GTS en een record voor productie-Ferrari’s met achterwielaandrijving.

Om deze prestaties mogelijk te maken, heeft Ferrari uitgebreid geput uit haar ervaring in de autosport. De verbrandingsmotor leent de motormanagement mapping en de boost-strategie van de krachtbron van de 296 Challenge, en beschikt over titanium drijfstangen, versterkte zuigers en een lichtere krukas. Al deze elementen hebben samen met een uit de Formule 1 afgeleid nokkencontrolesysteem het vermogen van de V6 verhoogd tot 700 pk, 37 pk meer dan de modellen waarop deze speciale versies zijn gebaseerd. De V6-motor van de 296 Speciale en Speciale A behoudt zijn kenmerkende timbre van een ‘piccolo V12’ (kleine V12), een motorgeluid dat ontstaat uit de pure harmonie van de 3e, 6e en 9e verbrandingsvolgorde die in deze toepassing aan kwaliteit, intensiteit en volume hebben gewonnen.

De elektromotor is ook sterker geworden en kan nu 180 pk leveren in de nieuwe extra boost-modus. Deze toename in vermogen heeft het ook mogelijk gemaakt om een nieuwe strategie te introduceren voor de achttraps DCT-transmissie, die gebruikmaakt van extra koppel tijdens het schakelen om de schakeltijden te verkorten en zowel de prestaties als de rijbeleving voor de bestuurder te vergroten.

De 296 Speciale en Speciale A (de laatste met het dak omhoog) genereren 435 kg downforce bij 250 km/u – 20% meer dan de 296 GTB en GTS – dankzij innovatieve oplossingen die zijn ontwikkeld en getest op de 296 Challenge. Deze omvatten de aerodynamische demper die in de motorkap is geïntegreerd en de verticale vinnen op de achterbumper, die nieuwe zijvleugels bevatten die nauw samenwerken met de actieve achterspoiler om extra downforce te genereren. De spoiler wordt nu aangestuurd door een nieuwe actuatorbesturingsstrategie die niet alleen de overgangstijd tussen Low Drag (LD) en High Downforce (HD) configuraties met 50% verkort, maar ook een nieuwe Medium Downforce (MD) configuratie introduceert, die de stabiliteit aan de achterkant bij hoge snelheden nog verder verbetert.

Tevens is er voor de nieuwe Speciale-versies veel aandacht besteed aan gewichtsbesparing, wat cruciaal is voor het verhogen van de rijbeleving. Het totale gewicht van de 296 Speciale is met 60 kg verlaagd ten opzichte van de 296 GTB (50 kg voor de 296 Speciale A ten opzichte van de 296 GTS) door gebruik te maken van materialen als koolstofvezel voor sommige onderdelen van de carrosserie en titanium voor onderdelen in de motor. De gewicht/vermogensverhouding die daaruit voortvloeit bedraagt slechts 1,60 kg/cv (296 Speciale A: 1,69 kg/cv), een record voor een achterwielaangedreven Ferrari berlinetta en spider.

Om de dynamische capaciteiten van de 296 Speciale en 296 Speciale A verder aan te zetten en ervoor te zorgen dat de auto’s zich op de limiet voorspelbaar gedragen, hebben de engineers van Ferrari ook gewerkt aan de fijnafstelling van de elektronische regelsystemen, de ophanging en de banden. De 296 Speciale en Speciale A zijn uitgerust met de nieuwste generatie van het dynamische regelsysteem ABS Evo, dat de remprecisie en -herhaalbaarheid onder alle omstandigheden verbetert. De veer- en demperinstellingen zijn herzien – de auto ligt nu 5 mm lager dan de 296 GTB en GTS – waardoor de maximale rolhoek in bochten met 13% is afgenomen en het gedrag van de auto op de limiet verder is aangescherpt.

7-jarig onderhoud

Ferrari’s ongeëvenaarde kwaliteitsnormen en toenemende focus op klantenservice liggen ten grondslag aan het uitgebreide zevenjarige onderhoudsprogramma dat wordt aangeboden bij de 296 Speciale en 296 Speciale A. Dit programma, dat van toepassing is op alle productiemodellen, dekt al het routineonderhoud voor de eerste zeven levensjaren van de auto’s. Het onderhoudsprogramma van Ferrari’s is een exclusieve service die klanten de zekerheid biedt dat hun auto door de jaren heen optimaal blijft presteren en veilig blijft. Deze zeer speciale service is ook beschikbaar voor eigenaren van pre-owned Ferrari’s.