Valentino show herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Valentino

Valentino presenteerde zijn de nieuwe modecollectie voor winter 2025 2026 tijdens de afgelopen Paris Fashion Week van begin maart, onder de creatieve leiding van Alessandro Michele. Het was een van de meest spraakmakende en gedurfde modeshows van het seizoen. Met de titel “Le Méta-Théâtre des Intimités” veranderde de show een ogenschijnlijk banale plek – een gereconstrueerd openbaar toilet – in een ruimte vol symbolische betekenissen, een plek die conventies uitdaagt en de dualismen tussen openbaar en privé, intiem en bloot oplost.

Michele koos voor deze tweede prêt-à-porter show voor het modehuis voor een provocerend decorontwerp: een enorme openbare toilet verlicht door rode lampen, met rijen toiletten die als catwalk fungeerden. Deze “dystopische, verontrustende, Lynchiaanse ruimte”, zoals de ontwerper het zelf omschreef, was niet alleen een fantasierijke bevlieging, maar een verkenning van het concept intimiteit als performance. Gasten werden verwelkomd in een sfeer die zowel voyeurisme als authenticiteit opriep en vragen opriep over hoe we onze identiteit construeren door middel van de kleding en ruimtes waarin we leven.

De modecollectie voor winter 2025 2026 is een eclectische reis door tijdperken en stijlen, met looks variërend van de jaren 1930 tot de jaren 1980, waarbij klassieke Valentino codes werden gemengd met Michele’s maximalistische en persoonlijke stijl. Iconische elementen van het huis – zoals stippen, ruches en Valentino rood – kwamen terug, maar werden opnieuw geïnterpreteerd door een eigentijds filter.

We zagen getailleerde jasjes afgezet met satijn, crèmekleurige jurken met zwartkanten details en weelderige avondjurken in transparant tule, vaak vergezeld van breedgerande hoeden die retro elegantie opriepen.

Michele putte veel uit de Valentino-archieven maar herinterpreteerde ze met een vleugje theatraliteit: elk model leek een personage te belichamen, van de debutante uit 1930 tot de socialite uit 1980 en de meer bohemienachtige en excentrieke figuren.

De kern van de collectie ligt in het idee van intimiteit als constructie, een thema dat Michele niet alleen verkende door middel van de kleding, maar ook met de keuze van de locatie.

Met deze collectie lijkt Alessandro Michele Valentino naar een meer experimentele toekomst te willen duwen, terwijl hij de dialoog met het glorieuze verleden van het maison in stand houdt.

De modeshow van Valentino voor herfst winter 2025 2026 was een ervaring die niemand onverschillig laat: een gedurfde verkenning van identiteit en intimiteit die, zelfs met enkele onvolkomenheden, Michele’s vermogen bevestigt om mode om te zetten in een complexe en poëtische taal.