De herencollectie van Moschino voor zomer 2025. Verloren en gevonden

Individuen, karakters, menselijkheid. De herencollectie voor zomer 2025 is de tweede modeshow van Moschino die is ontworpen door creatief directeur Adrian Appiolaza. Deze collectie is bedoeld als een uitdrukking van de uniciteit van mensen. Elke look, net als elke persoon, leeft individueel en heeft iets eigens om uit te drukken.

Hiermee wordt deze nieuwe herencollectie een verkenningstocht: het verkennen van de wereld en de geest, het verkennen van Moschino. Maar ook een uitweg uit de chaos van de stad om het paradijs te ontdekken in de letterlijke zin van persoonlijke vrijheid.

De personages van Moschino zijn ontdekkingsreizigers die zich bewegen tussen verschillende ruimtes, ideeën en idealen, en ontsnappen aan het leven door middel van escapisme. Er is iets positiefs – iets moois – in verdwalen, in het vinden van plaatsen waarvan je niet wist dat ze bestonden. Traditionele kleermakerij verliest haar beperkingen en grenzen. Er wordt getransformeerd, gedeconstrueerd en weer opgebouwd.

De regels over hoe je je moet kleden volgens wijlen oprichter Franco Moschino, geschreven op een faxapparaat in de lente/zomercollectie van 1995, worden aan flarden gescheurd om een nieuwe vorm van ‘fur for fun’ te worden in een witte Tyvek-bontjas (lees: (synthetisch). Individuen die de stad ontvluchten, trouw aan hun principes, dragen kleding die spreekt van het Italiaanse platteland, de wildernis van de jungle en uiteindelijk van een sereniteit die leidt tot innerlijke rust. Verloren én gevonden.

Symbolen, glimpen en herinneringen uit de Moschino archieven in een voortdurende uitwisseling met Franco’s ethos. Er zijn prints uit de jaren 90 die opnieuw geïnterpreteerd, bewerkt en opnieuw geliefd zijn. Madeliefjes, voetballen, sausvlekken van een pizza en de Italiaanse vlag. Gedraaide trenchcoats, lingeriejurken, ‘assemblages’ van kledingstukken om nieuwe te creëren. De ‘Survival Jacket’ uit de lente/zomercollectie van 1992 wordt eerst geherinterpreteerd voor het stadsleven en daarna voor de grote vlucht.

Het eigentijdse wordt gevonden door een samensmelting van genres en vervaagde grenzen voor een garderobe die door iedereen gedragen kan worden: een sjaal kan worden geknoopt als een rok, een mannenshirt kan een trouwjurk worden. Tradities worden doorbroken, nieuwe identiteiten ontdekt. Een aktetas neemt de vorm van een hart aan omdat je alleen moet doen waar je van houdt. Zelfs op het werk.

De modeshows voor de heren voor lente zomer 2025 en Resort 2025 collectie voor de dames zijn een reis om een nieuw perspectief op het leven te vinden, om een ‘Moschino-stijl’ visie op de wereld te ontdekken.

In essentie: vrijheid van expressie, door middel van kleding.