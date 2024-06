Liu Wen, supermodel en stijlicoon

Liu Wen is een begrip en behoeft geen introductie. Ze is het bekendste Chinese supermodel met een uitzonderlijk succesvolle en langdurige carrière…

Liu Wen is een begrip en behoeft geen introductie. Ze is het bekendste Chinese supermodel met een uitzonderlijk succesvolle en langdurige carrière die nog lang niet ten einde is. Tijdens de Paris Fashion Weeks zien we Liu Wen vaak snel tussen de modeshows door, druk telefonerend en naarstig op zoek naar de motor met driver die haar naar de volgende show zal brengen. Ondanks haar hectische schema blijft ze hoffelijk en beleefd en iedereen begrijpt het als ze niet kan stoppen voor foto’s, want dat betekent dat ze snel door moet naar haar volgende afspraak.

Liu Wen, afkomstig uit Yongzhou, provincie Hunan, China, werd op 27 januari 1988 geboren in een arbeidersgezin, waar haar vader bouwvakker was. Liu’s modellencarrière begon in 2005 toen ze deelnam aan de New Silk Road World Model Contest. Haar drijfveer was, zo gaat het verhaal, vooral de nieuwe laptop die de winnaar te beurt zou vallen.

Ondanks haar aanvankelijke problemen om opdrachten te krijgen in Beijing, omdat haar uiterlijk niet paste bij de heersende commerciële esthetiek, nam Liu’s carrière al snel een positieve wending. In 2007 kreeg ze internationale erkenning nadat ze op de pagina’s van de Chinese Cosmopolitan had geschitterd, het jaar daarop gevolgd door de Chinese Vogue.

Liu maakte haar baanbrekende debuut op de catwalk in februari 2008, toen ze tijdens de Milan Fashion Week de catwalk liep voor bekende merken als Burberry en Trussardi. Daarna ging het allemaal heel snel en kort daarop liep ze voor prestigieuze merken als Chanel, Jean Paul Gaultier en Hermès in Parijs.

Het prêt-à-porter seizoen van 2009 was een hoogtepunt. Liu vestigde een record door in 74 shows in New York, Londen, Milaan en Parijs, het hoogste aantal shows dat door een model van Aziatische afkomst in één seizoen was gelopen. Een andere mijlpaal in Liu’s illustere carrière was haar benoeming tot het eerste Oost-Aziatische woordvoerdermodel voor het prestigieuze cosmeticamerk Estée Lauder. Deze erkenning bevestigde haar status als pionier in de mode-industrie.

Liu’s succes bleef niet beperkt tot de catwalk; ze schreef ook geschiedenis door het eerste Aziatische model te worden dat de felbegeerde cover van de Amerikaanse Vogue sierde, niet één keer, maar drie keer. Na een onderbreking van drie jaar vanwege de pandemie, keerde Liu Wen in 2023 triomfantelijk terug in de modewereld. Ze liep voor prestigieuze merken als Prada, Givenchy en Loewe en verstevigde haar positie als een waar icoon van de industrie.

Met een duizelingwekkende aantal social media followers van meer dan 25 miljoen op Weibo en bijna 6 miljoen op Instagram strekt de invloed van Liu Wen zich uit tot ver buiten de catwalk, waardoor ze een ware pionier is in de modewereld en daarbuiten.