Yoon Young Bae. Dit Zuid-Koreaanse topmodel rockt de internationale catwalks – Photo ADVERSUS

Yoon Young Bae heeft de modewereld betoverd met haar opvallende schoonheid en bliksemsnelle opmars naar de top. Haar carrière in de mode-industrie spreekt boekdelen over haar talent en schoonheid. We zien haar regelmatig op de belangrijkste catwalks, vooral in Parijs en Milaan.

Ze is ook – zoals onze lezers vast zullen weten – vaak te zien in onze ‘model style’ specials. Als de show voorbij is, is ze altijd wel even bereid om voor onze camera te poseren, zoals je ook kunt zien op de foto’s die we op deze pagina publiceren (deze foto’s zijn gemaakt direct na de modeshow van Zimmermann tijdens de Paris Fashion Week Fall Winter 2024/2025).

De modellencarrière van Yoon Young Bae begon al op jonge leeftijd in Zuid-Korea, waar ze vandaan komt. Ze maakte haar grote debuut op de catwalk in 2016 toen ze als exclusief model liep voor de Prada modeshow. Ze showde voor verschillende ontwerpers en modehuizen in Seoul en trok al snel de aandacht van professionals uit de industrie. Met haar unieke en fascinerende look onderscheidde ze zich van de massa.

Het duurde niet lang voordat Yoon Young Bae internationale erkenning kreeg en haar carrière naar een hoger niveau tilde. Gerenommeerde modemerken en ontwerpers over de hele wereld boeken haar voor hun catwalk show. Van Chanel tot Dior, van Louis Vuitton tot Prada, van Balmain tot Givenchy en Versace om er maar een paar te noemen, Ze weet elke stijl en mood feilloos te interpreteren.

De invloed van Yoon Young Bae reikt echter verder dan de catwalk. Ze schittert regelmatig op covers en in redactionele fotoshoots van prestigieuze modebladen. Vogue Korea, Vogue China, Vogue Japan, Elle Korea, Harper’s Bazaar Korea en W Korea zijn slechts enkele van de tijdschriften die haar schoonheid en talent onder de aandacht brachten. Haar gezicht is inmiddels synoniem voor elegantie en high fashion.

Yoon Young Bae heeft niet alleen de catwalk en de covers van tijdschriften veroverd, maar ze is ook het gezicht geworden van verschillende reclamecampagnes voor luxe merken. Chanel, Calvin Klein, Miu Miu, Marc Jacobs, Yves Saint Laurent en Fendi vielen voor haar opvallende voorkomen en haar vermogen om een scala aan emoties over te brengen, waardoor ze een gewild model is geworden voor zowel high fashion als commerciële campagnes.