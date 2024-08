Zo ziet de reclame campagne van Tom Ford voor winter 2024 2025 eruit

De reclame campagne van Tom Ford voor winter 2024 2025 is een expressie van een filmische wereld, dit seizoen vastgelegd in Shanghai

De reclame campagne van Tom Ford voor winter 2024 2025 is een expressie van een filmische wereld, dit seizoen vastgelegd in Shanghai. Shanghai staat bij zijn inwoners bekend als Modu, letterlijk vertaald als de Hoofdstad van Magie of Betoverende Stad. De fusie van hypermoderniteit en snelheid maakt het de perfecte locatie voor een collectie met een niet aflatende focus: levendig, beknopt en sterk.

In de reclame campagne van Tom Ford komen we drie verhalen tegen, door de perspectieven van drie verschillende personages. Alles schittert in duisternis en licht. Hoog boven de stad tekent Chinees topmodel Fei Fei Sun zich af tegen een nachtelijke hemel. Als glamoureuze voyeur scant ze de uitgestrekte straten onder haar door een muur van glinsterende ramen. Ze draagt een mix van militair geïnspireerde kleding en lome flou, van inktzwarte lovertjes en nachtblauw fluweel en is formidabel.

In het onderste deel van de stad, dag en nacht, beweegt Nederlands topmodel Rianne Van Rompaey, gekleed in spannende outfits van het maison, een avondjurk, een jumpsuit, zich in een universum dat juist bijna kunstmatig lichtgevend is. Een retro-futuristische heldin wiens omgeving verandert en vastloopt naarmate de intensiteit toeneemt.

Het verhaal waarin Meng Yu Qi, het derde personage in dit drieluik, hoofdpersoon is, neemt een andere scherpe wending. Zij is een stadsbewoner die de bezienswaardigheden en geluiden van de bekende straten op de begane grond in zich opneemt door een psychedelische lens en met de nonchalante elegantie van een rockster. Zijn garderobe is een aanvulling op die van zijn vrouwelijke tegenhangers: strakke leren jassen en jacks, sigarettenbroeken. Net als de beide modellen is zijn look geraffineerd en scherp.

Naarmate het verhaal groeit, komen de drie vluchtig samen. Vluchtige momenten, beladen met de belofte van verleiding, verenigen hen, net als hun kleding, altijd onberispelijk, door elk gedragen met vertrouwen en charisma, schoonheid en kracht.

TOM FORD winter 2024 – Photo courtesy of Tom Ford

CREDITS

Fotograaf: Robin Galiegue

Talenten: Meng Yu Qi, Fei Fei Sun, Rianne Van Rompaey

Videograaf: Zhang Qingyun