Dit is de nieuwe modecollectie van Dior voor herfst 2024

Dior Fall 2024 Collection Show in New York – Photo courtesy of Dior

In de mode gaat alles steeds sneller, maar Dior laat zich niet opjagen. De nieuwe modecollectie van Dior voor herfst 2024 is voor Maria Grazia Chiuri een moment van reflectie. Elke keer weer zijn haar collecties vernieuwend en update ze de garderobe van haar fans met een kledingstukken die door hun unieke constructie, snit, materialen en creativiteit voldoen aan de behoeften van alle vrouwen.

Deze Dior-lijn voor herfst 2024 is een hommage aan New York, de metropool die aan het einde van de 19e eeuw als geschenk van de Fransen aan de Verenigde Staten een standbeeld kreeg dat sindsdien het symbool van deze ongelooflijke stad is geworden. In de autobiografie van Christian Dior opent het hoofdstuk gewijd aan zijn reis Parijs-New York een dialoog tussen de stijlvolle hoofdsteden die Maria Grazia Chiuri in haar collectie opneemt in de vorm van twee belangrijke prints: het Vrijheidsbeeld en de Eiffeltoren.

De brug tussen beide culturen is Marlene Dietrich, een charismatische, tegendraadse actrice, verbonden aan Dior, in het leven en op het scherm. Maria Grazia Chiuri liet zich door haar inspireren om een collectie samen te stellen die het Dior-silhouet laat samensmelten met de charismatische en jongensachtige allure van de diva. De tweeds kwamen rechtstreeks uit een selectie van Engelse herenmodestoffen. In zijn Petit dictionnaire de la mode schreef Monsieur Dior: “De laatste jaren worden tweeds ook steeds meer gebruikt voor geklede pakken.

Ik vind ze buitengewoon elegant. Het is een ‘must’ om ze op het platteland te dragen. Vroeger kon je tweeds alleen krijgen in een vrij zwaar gewicht, maar nu kun je ze krijgen in alle gewichten en kwaliteiten en kleuren.” De mannelijke pakken van Marlene Dietrich veroorzaakten een schandaal. Laten we niet vergeten, lijkt Chiuri met haar nieuwe collectie willen zeggen, dat een vrouw het recht heeft om haar kleding te kiezen zoals zij dat wil. Een stropdas of een mouwloos vest bijvoorbeeld. Jasjes worden in de nieuwe collectie gecombineerd met broeken met wijde pijpen of kokerrokken onder de knie.

De kostbare en soms heel luchtige jurken, die doen denken aan de stijl van de jaren ’40, geven een glimp van de lingerie die een essentieel onderdeel van de outfit blijkt te zijn. Stoffen zoals gehamerd satijn, geplet fluweel en crêpe worden opnieuw geïnterpreteerd in een eigentijdse geest.

Sommige slipjurken met kanten versieringen, die vaak te zien zijn onder grote, gevoerde jassen, zijn gemaakt van gewatteerd nylon met het cannagemotief, karakteristiek voor Dior. Het borduurwerk doet denken aan broches en weerspiegelt de kenmerkende codes die de oprichter-couturier zo dierbaar zijn: de ster, het lelietje-van-dalen, de klaver en de bij. De kanten kragen worden echte structurele intarsia’s. Het breiwerk is bijzonder vindingrijkheid.