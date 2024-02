Ferragamo man lente zomer 2024

FERRAGAMO MENNENMODE COLLECTIE LENTE ZOMER 2024 – Photo Courtesy of Ferragamo

In de nieuwe modecollectie van Ferragamo voor lente zomer 2024 verkent en ontwikkelt Maximilian Davis de Ferragamo codes door zijn kenmerkende esthetiek in te passen in een vloeiende en organische visie, gebaseerd op een voortdurende dialoog tussen balans en spanning.

“Ik wilde dat elk element veel lichter aanvoelde, niet alleen vanwege de stoffen en constructies, maar ook vanwege de overeenkomst met de manier waarop mensen zich echt willen kleden,” legt Davis uit. “Er is een gevoel van vertrouwdheid dat ik herken in de Italiaanse manier van kleden en leven: een natuurlijkheid die heel dicht bij de Caribische geest ligt. Het is het idee dat je altijd je eigen ritme en je eigen tijd kunt volgen”.



Naast de overeenkomst tussen Italiaanse en Caribische ‘codes’ is de collectie ook geïnspireerd op de contrasten van de Italiaanse Arte Povera beweging, die vaak natuurlijke materialen en industriële elementen naast elkaar plaatste en het alledaagse verhoogde door middel van diepgaande conceptuele reflectie.



In deze collectie worden eenvoudige linnen en katoenen stoffen gecombineerd met elegantie en strengheid, gecombineerd met het satijn van capes of behandeld om op leer te lijken. Accessoires en sculpturale houten details zijn tot in de perfectie gepolijst, strenge silhouetten zijn uitgesneden in natuurlijke stoffen. “Ik wilde pure, eerlijke kleding creëren met een duidelijke identiteit die ze herkenbaar en tegelijkertijd tactiel aantrekkelijk maakt.”



De wisselwerking tussen kalmte en vrijheid loopt als een rode draad door de hele collectie voor lente zomer 2024. Het versleten uiterlijk van het getailleerde leer heeft een nonchalante uitstraling. De onberispelijke lijnen van de silhouetten uit de jaren 1950 worden vloeiender. Zachte draperieën in viscose jersey – geërfd van het Florentijnse erfgoed en geïnspireerd door achttiende-eeuwse Caribische japonnen – hebben wel iets weg Renaissance harnassen, met gevormde lijfjes in geborsteld leer en stijve, glanzende inzetstukken.



De gedurfde sensibiliteit van Maximilian Davis is in alle creaties te vinden: in de elegantie van jurken voor overdag, met of zonder diep decolleté, die worden gedragen met hoge laklaarzen, maar ook in de zeer korte herenshorts en in de T-shirts. “Fetisjisme zit ingebakken in het DNA van mijn werk”, legt Davis uit. “Het heeft iets heel moderns om het te willen integreren in het dagelijks leven en in de garderobe.”

Schoenen en tassen

Dit gevoel komt ook duidelijk naar voren in het ontwerp van de schoenen: de latex nappa en gaucho Iak leesten zijn geheel in de stijl van Davis, maar geven ook blijk van het vakmanschap van Ferragamo’s ateliers om comfort en functionaliteit te garanderen. Een archiefmodel uit 1955, Calypso, inspireert de 3D-geprinte bananenhak versierd met een gouden afwerking. “Ik wilde codes herontdekken en herhalen die al in eerdere collecties waren gebruikt”, zegt Davis. Zo verschijnt de gebogen hak van een plateau opnieuw in de hoornen versie als basis voor een fonkelende sandaal en een strappy model versierd met parels en natuurstenen. Bij de mannen wordt Ferragamo’s erfgoed opnieuw uitgevonden met een eigentijds lexicon: oxfords, loafers en driver modellen worden gedeconstrueerd of afgewerkt met contrasterende latex inzetstukken voor een nieuwe kijk op deze klassiekers.



Ook tassen volgen de grafische lijnen en geometrische profielen van de afgelopen seizoenen: de Hug-tas, het embleem van de hedendaagse klassieker, wordt een lichtgevend tasje in een regenboog van verzadigde tinten – ook verkrijgbaar in canvas en lederen varianten. De luxueuze Fiamma tas, gekenmerkt door een flap die symmetrieën vervormt en een sluiting geïnspireerd op een aansteker uit de Ferragamo archieven, duikt overal in de collectie op, terwijl de Frame tas een nieuwe look krijgt met een houten kralen franje decoratie. Het Star-model maakt de herenlooks compleet met zijn discrete essentie, zorgvuldige constructie en de afwezigheid van metalen details voor een zachtere, lichtere vorm.