Ontdek welke lingerie bij jou past en kies je bh

Als het op lingerie aankomt, wil je eigenlijk een paar dingen: je lingerie moet comfortabel zijn en het moet mooi zitten onder je kleding zodat je je er zelfverzekerd in voelt. Verder kies je je lingerie ook op basis van de gelegenheid. Simpele, katoenen lingerie voor iedere dag, sexy lingerie voor een romantische avond, naadloze lingerie waarin je goed kunt beweging voor in de sportschool of voor onder strakke kleding. Soms ook heb je meer steun of een speciale pasvorm nodig, bijvoorbeeld als je zwanger bent. Al deze lingerie soorten vind je bij HEMA. We lopen je erdoor heen. Verder geven we je tips voor het vinden van het type bh dat bij jou past.

Katoenen ondergoed

Als het op alledaagse lingerie aankomt, is simpel ondergoed in katoen altijd een goede optie. De katoenen lingerie van HEMA, of het nu om een HEMA bh, hemdje of onderbroek gaat, is er in diverse kleuren, designs en maten. Katoen heeft vele voordelen. Dit is waarom het fijn is om katoenen ondergoed te dragen:



Een van de belangrijkste voordelen van katoenen ondergoed is het ongeëvenaarde comfort. Dit materiaal is ongelooflijk zacht voor je huid waardoor je irritatie voorkomt. Heb je een gevoelige huid of allergie dan is katoen bijzonder fijn omdat het minder snel reacties veroorzaakt dan synthetische materialen.

Katoen is van nature een ademende stof. Deze eigenschap helpt bij het reguleren van de lichaamstemperatuur, waardoor je koel en droog blijft, vooral bij warm weer. In tegenstelling tot synthetische stoffen, die warmte en vocht kunnen vasthouden, vermindert katoen het risico op infecties, zoals schimmelinfecties, door een gezondere omgeving voor je huid te creëren.

Het vermogen van katoen om vocht te absorberen is een ander belangrijk voordeel. Het voert transpiratievocht efficiënt af, zodat je je fris en comfortabel voelt, of je nu sport of gewoon je dagelijkse activiteiten uitvoert. Deze absorberende kwaliteit maakt katoenen ondergoed ideaal voor verschillende situaties, van sporten tot thuis loungen.

Katoen is een bovendien sterke en duurzame vezel, wat betekent dat katoenen ondergoed bestand is tegen regelmatig dragen en wassen zonder zijn vorm of zachtheid te verliezen. Deze duurzaamheid verlengt niet alleen de levensduur van de kleding, maar maakt het ook een kosteneffectieve keuze op de lange termijn.

Romantische lingerie

Vaak wil je dat je lingerie onzichtbaar onder je kleding schuilgaat, maar er zijn situaties waarin je lingerie juist wel gezien mag worden. Bijvoorbeeld wanneer je een romantische date hebt of als je een doorzichtige top of jurk draagt. Soms ook mag je een mooie bh als top dragen want de modetrend ‘underwear als outwear’ blijft steeds maar weer terugkomen in het modebeeld.

Naadloos

Een andere categorie ondergoed die heel populair, maar ook praktisch en mooi is, is naadloze lingerie. Dit is lingerie die als een second skin afkleedt en zich daarom heel goed onder strakke of nauw sluitende kleding laat dragen. Naadloze lingerie is verder ook heel geschikt voor tijdens het sporten omdat je je er goed in kunt bewegen en er geen naden zijn die kunnen schuren. Voor naadloze broekjes kun je denken aan strings, naadloze boxers en hipster. Ook deze komen natuurlijk weer in allerlei kleuren en prints.

Ook als het op naadloze bh’s aankomt, heb je keuze te over. Denk maar eens aan naadloze bh’s met vulling, zonder beugel of naadloze sport bh’s die steun tijdens het sporten geven. Het voordeel is ook hier weer dat deze, juist door de afwezigheid van naden, heel comfortabel in het dragen zijn.

Andere soorten lingerie

Bij HEMA vind je ook naadloze voedingsbh’s. Deze zijn speciaal ontworpen om makkelijk borstvoeding te geven en zijn extra zacht voor gevoelige borsten. Maar er is nog veel meer. Van sommige dingen ken je misschien niet eens het bestaan, zoals menstruatieondergoed dat je comfortabel en zelfverzekerd die week in de maand doorhelpt. Andere voorbeelden zijn: meisjesondergoed, tienerbh’s, t-shirt bh’s, hemdjes met vulling en corrigerend ondergoed in allerlei soorten en maten.

Bh uitzoeken

Tot slot nog iets over het uitzoeken van een bh, iets wat vaak niet als gemakkelijk wordt ervaren. Het kiezen van de juiste bh is van groot belang. Je borsten moeten voldoende ondersteund worden, vooral als je een grote borstomvang hebt. Een verkeerde bh kan nek-, rug- en hoofdpijn veroorzaken en zelfs invloed hebben op je lichaamshouding. Kortom – we zeiden het al – een bh moet altijd comfortabel in het dragen zijn, mooi aansluiten bij je kleding en geschikt zijn voor de gelegenheid. Soms heb je daarom meerdere soorten bh’s nodig.

Bij HEMA vind je een uitgebreid assortiment. Van basic bh’s voor elke dag tot mooie kanten exemplaren voor bijzondere gelegenheden. En verder voorgevormde, gevulde of beugelbh’s, strapless bh’s, bh’s voor kleine borsten maar ook grote maten. En ook: push-up bh’s voor een voller aanzien, lounge bh’s, bralettes (met elastiekjes in plaats van beugels), sportbh’s. Voor elke gelegenheid en look is er wel een exemplaar te vinden.

Nog een laatste tip: kies niet alleen het type bh maar ook de maat zorgvuldig want anders loop je alsnog alle comfort mis.