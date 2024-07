De 6 meest gewilde occasions van het jaar 2024

Op de occasionmarkt zijn er een aantal tweedehands auto’s waar men vrijwel altijd naar op zoek is. Uit het marktrapport van Automotive blijkt dat de volgende 6 auto’s dit jaar zeer populair zijn.

Audi A3

De Audi A3 is een luxe, compacte auto die zowel voor het gezin als zakelijk goed scoort. De A3 gaat al meerdere generaties mee en is zodoende in allerlei prijsklassen te vinden. Een vroeg exemplaar hoeft niet meer dan 5.000 euro te kosten, maar een mooi, modern model is een stuk duurder.

De A3 is een veelzijdige auto, die zowel als hatchback of sedan gereden kan worden en geleverd is met een variatie aan benzine- en dieselmotoren. Er zitten zuinige modellen bij, maar ook zeer sportieve. Zo biedt de Audi A3 voor ieder wat wils.

BMW 3 Serie

De BMW 3 Serie is de populairste BMW en dat is niet zonder reden. De Dreier is prijstechnisch een van de meer toegankelijke modellen van het Duitse merk. Hij biedt goede prestaties, dynamisch rijgedrag en een nette uitrusting. De 3 Serie is bovendien in allerhande smaken verkrijgbaar.

Het meest bekend zijn de vierdeurs sedan en de vijfdeurs stationwagon, maar eerdere generaties zijn ook verschenen als coupé en cabriolet. BMW heeft daarnaast een breed assortiment aan motoren, van zuinige viercilinders tot krachtige V8-motoren.

Ford Focus

De Ford Focus is een uitstekende keuze als je op zoek bent naar een praktische, schappelijk geprijsde auto met een sportief randje. Al sinds zijn debuut staat de Ford Focus bekend om zijn superieure rijgedrag, waarbij precies en comfort met elkaar in harmonie leven. De Focus heeft stoere looks en een net, gezinsvriendelijk interieur dat wel tegen een stootje kan. De compacte Ford Fiesta valt overigens ook goed in de smaak bij kopers.

Nissan Qashqai

De Nissan Qashqai is een van de populairste occasions vanwege zijn rijke uitrusting, riante binnenruimte en hoge mate van verfijning en comfort. Hij heeft een bescheiden doch spontaan design en een degelijk interieur. De Qashqai is goed geïsoleerd en wordt aangedreven door stille, zuinige motoren. Normaal gesproken is er ruimte voor vijf personen, maar je kunt hem ook krijgen als zevenzitter, waardoor deze crossover voor sommigen extra interessant zal zijn.

Volkswagen Golf

Het is geen wonder dat een van de populairste auto’s van Nederland (en de rest van de wereld) ook prima presteert op de occasionmarkt. De Volkswagen Golf heeft als hatchback voor velen het ideale formaat, maar een tweedehands Volkswagen Golf weet ook wel raad met mensen met andere wensen. Je vindt de veelzijdige compacte auto als praktische Plus, ruime Variant (stationwagon) en zelfs als cabriolet. Andere populaire tweedehands Volkswagens waar men naar zoekt zijn de Polo en de Tiguan.

Toyota Yaris

Toyota is misschien wel de meest veilige en verstandige keuze als je een occasion wil kopen. De auto’s van het Japanse merk staan bekend om hun betrouwbaarheid, goede techniek en hoge kwaliteit en die kwaliteiten gaan niet verloren aan de meeste tweedehands auto’s. Zo ook de Yaris. Dit compacte model is in Nederland zeer populair en vandaar ook in grote hoeveelheden verkrijgbaar op de tweedehandsmarkt. Ze zijn zuinig en voordelig in gebruik en je beleeft er zelden problemen mee.