Audi RS e-tron GT performance met 925 pk krachtigste Audi ooit

De vernieuwde Audi e-tron GT zet letterlijk en figuurlijk grote stappen vooruit. Het topmodel binnen de elektrisch aangedreven range van Audi speelt zich nadrukkelijk in de kijker met aangescherpte looks, nog betere prestaties, een ruimere actieradius en zeer snelle laadtijden. Het nieuwe gamma telt drie versies: de Audi S e-tron GT, RS e-tron GT en RS e-tron GT performance. Met een systeemvermogen van 680 kW/925 pk is laatstgenoemde de krachtigste Audi ooit.

Het gestroomlijnde design van de Audi e-tron GT is nu nog scherper geworden, met een eigen look voor elke versie. Zo is de S e-tron GT te herkennen aan de zwarte afdekking van de Singleframe-grille. De in carrosseriekleur uitgevoerde strip en air-curtains met een uitgesproken vorm verlenen het design extra sportiviteit. Aan de achterzijde is de diffuser met een insert in carrosseriekleur de blikvanger. De RS e-tron GT-modellen onderscheiden zich met de 3D-honingraatstructuur van de Singleframe-grille en L-vormige blades die ze visueel lager laten lijken. Ook aan de achterzijde springen die L-vormige blades in het oog. De diffuser met een verticale rode reflector lijkt direct van een raceauto te komen. Optioneel is de RS e-tron GT (performance) leverbaar met een in mat-carbon uitgevoerd dak. Nieuw in de velgenrange zijn 21 inch exemplaren met een design dat verwijst naar de velgen van het Avus quattro studiemodel uit 1991.

Stijlvol-sportief interieur met duurzame materialen

Alle nieuwe e-tron GT-modellen hebben een stuur dat aan de boven- en onderzijde is afgevlakt. Bij de RS-uitvoeringen heeft het stuur rode bedieningssatellieten. Een 12-uur-markering is optioneel. De stoelen zijn verder verbeterd. De Audi S e-tron GT beschikt al over 14-voudig elektrisch bedienbare sportstoelen plus. De zetels in de RS e-tron GT-modellen zijn leverbaar met massagefunctie. Voor de bekleding worden duurzame materialen gebruikt. Zo oogt en voelt Dinamica als suède, maar het bestaat voor bijna 50% uit gerecycled polyester. Het Cascade bekledingsmateriaal ziet er uit als stof, maar bestaat eveneens grotendeels uit gerecycled polyester. Het interieur van de nieuwe e-tron GT-modellen is naar eigen smaak aan te passen, onder meer met fraaie afwerkingsmaterialen van leder, hout of carbon.

Verbeterde virtual cockpit, slim panoramadak

Naast de batterijtemperatuur geeft de Audi virtual cockpit nu ook de maximale laadsnelheid in realtime weer. In de RS e-tron GT performance zijn een powerdisplay en snelheidsmeter met een witte achtergrond te selecteren, een verwijzing naar de witte wijzerplaten van de Audi RS 2 Avant uit 1994. Optioneel is een slim glazen panoramadak leverbaar. Dit kan via een druk op de knop switchen van transparant naar vier gradaties van ondoorzichtig mat (in honingraatpatroon) en omgekeerd.

Drie krachtige uitvoeringen

Elke Audi e-tron GT heeft dankzij aparte elektromotoren op de voor- en achteras quattro vierwielaandrijving. De elektromotoren zijn krachtiger dan hun voorgangers. De motor voor de achteras is 10 kg lichter dan voorheen. De nieuwe S e-tron GT heeft een systeemvermogen van 500 kW/679 pk. Daarmee vergt de acceleratie van 0-100 km/u 3,4 seconden en bedraagt de topsnelheid 245 km/u. De RS e-tron GT zet de volgende stap met 630 kW/856 pk (0-100 km/u in 2,8 sec.). Met 680 kW/925 pk aan systeemvermogen is de RS e-tron GT performance de krachtigste serieproductie-Audi ooit. Hij accelereert in 2,5 seconden van 0-100 km/u. Beide RS-modellen hebben een topsnelheid van 250 km/u. Het remsysteem is nu uitgevoerd met grotere remschijven. De RS-modellen hebben remschijven met een wolfraam-coating. Als optie zijn carbon-keramische remschijven inclusief remklauwen met 10 zuigers leverbaar.

Lichtere batterij, hogere energiedichtheid, zeer snel opladen

De Audi e-tron GT-modellen beschikken over een accupakket met een netto capaciteit van 97 kWh. De hogere energiedichtheid komt op het conto van een geoptimaliseerde koeling en een gewijzigde celchemie. Daarbij is het accupakket 9 kg lichter. Het recuperatievermogen is toegenomen van 290 tot 400 kW. Daarbij kan de bestuurder de levels van terugwinning van remenergie instellen via paddles aan het stuur. De nieuwe batterij is te laden met een vermogen van 320 kW. Onder ideale omstandigheden duurt het opladen van 10-80% slechts 18 minuten. Zelfs onder koude omstandigheden is het mogelijk om een hoog laadvermogen te realiseren. Een warmtepomp die voor een energie-efficiënte werking van het airco-/verwarmingssysteem zorgt, draagt zeker in de winter bij aan het optimaliseren van de actieradius.

Actief onderstel, Audi drive select met RS-modi

Standaard beschikt de Audi e-tron GT over een nieuw luchtveringssysteem met 2-kamertechnologie. Hiermee is een zeer dynamisch weggedrag mogelijk, zonder in te hoeven leveren op het gebied van comfort. Optioneel is het innovatieve actieve onderstel leverbaar. Daarmee biedt de e-tron GT een ongekend brede spreiding tussen comfort en rijdynamiek. Met Audi drive select kan de bestuurder een rijmodus naar keuze instellen: efficiency, comfort of dynamic. In de S e-tron GT is ook een individuele rijstand beschikbaar en voor de RS-modellen zijn er twee naar eigen wens te configureren RS-modi. De performance-modus van de RS e-tron GT performance is ontwikkeld voor gebruik op het circuit.

Actieve voordelen onder alle omstandigheden

Het actieve onderstel houdt de carrosserie van de auto vrijwel horizontaal tijdens dynamisch accelereren, remmen en sturen. Samen met de perfecte verdeling van de wielbelasting leidt dit tot optimale grip, zeer precieze stuurreacties én meer controle bij een sportieve rijstijl. Bij een rustige rijstijl daarentegen vangt de actieve vering vrijwel alle vibraties van de carrosserie op, vooral bij het rijden over drempels. Als de bestuurder de overhel-, start- en comfort-remfunctie via Audi drive select heeft geactiveerd, ervaren de inzittenden bij het accelereren minder inwerking van G-krachten. Bij stilstand kan het actieve onderstel de carrosserie in enkele seconden tot wel 77 mm omhoog laten komen, voor een comfortabele in- en uitstap.

Vierwielbesturing

Audi kan de e-tron GT leveren met vierwielbesturing. Een directe stuuroverbrenging van de voorwielen is daarbij inbegrepen. Daardoor is op lagere snelheden minder stuurkracht nodig. Bij snelheden tot 50 km/u draaien de voor- en achterwielen in tegengestelde richting. Dat maakt manoeuvreren met de auto eenvoudiger, ook al omdat het de draaicirkel met circa 0,6 meter verkleint. Vanaf 80 km/u sturen de achterwielen in dezelfde richting als de voorwielen, wat de stabiliteit ten goede komt. Bij snelheden tussen 50 en 80 km/u past het geavanceerde systeem de stuuruitslag van de achterwielen automatisch aan de rijomstandigheden aan.

Meer informatie over de prijzen en beschikbaarheid van de Audi e-tron GT-modellen wordt in aanloop naar de Nederlandse marktintroductie bekendgemaakt.