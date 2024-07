Opwindend, inspirerend en adembenemend – de Concept Mercedes-AMG PureSpeed is het hoogtepunt in de aanloop naar de…

Concept Mercedes-AMG PureSpeed: expressieve concept car is voorbode van het eerste model van de Mythos-serie

Opwindend, inspirerend en adembenemend – de Concept Mercedes-AMG PureSpeed is het hoogtepunt in de aanloop naar de Formule 1™ Grand Prix van Monaco. Het radicale ontwerp van een volledig open, tweezits performance car zonder dak of voorruit is een eerbetoon aan de autosport. De concept car is de voorbode van het eerste model van de zeer gelimiteerde Mercedes-Benz Mythos-serie. De wereldpremière van de Concept Mercedes-AMG PureSpeed vond plaats in een exclusieve setting aan de zijlijn van de Formule 1™ Grand Prix van Monaco. Het voertuig werd onthuld op een drijvend ponton in de haven van het vorstendom en maakte ook indruk op Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team-coureurs Lewis Hamilton en George Russell.

De Concept Mercedes-AMG PureSpeed viert de traditie van Mercedes-Benz met een puur en compromisloos racewagendesign, innovatieve materialen en moderne technologie. De gelimiteerde serie van 250 exemplaren is alleen beschikbaar voor de meest toegewijde liefhebbers en verzamelaars van Mercedes-Benz voertuigen. Geïnspireerd door legendarische racewagens, maakt de combinatie van ongeëvenaarde race-esthetiek en zeer dynamische prestaties de Concept Mercedes-AMG PureSpeed tot een unieke rijmachine voor kenners. Hij belichaamt het “toppunt van exclusiviteit” van Mercedes-Benz in het topsegment.

HALO-systeem in plaats van A-stijl

Een van de vele highlights van de concept car is het HALO-systeem, dat de conventionele A-stijl vervangt. Dit element is een directe afgeleide van de koningsklasse van de autosport en maakt sinds 2018 deel uit van elke Formule 1™-bolide. Hij beschermt het hoofd van de bestuurder bij een ongeval en de naam HALO beschrijft zijn vorm. Net als in de Formule 1™ bestaat het veiligheidssysteem in de Concept Mercedes-AMG PureSpeed uit een beugel die aan de carrosserie van het voertuig is bevestigd. Dit aerodynamisch geoptimaliseerde onderdeel dient ter bescherming van de inzittenden, ook net als in de Formule 1™. Voor deze Concept Mercedes-AMG PureSpeed zijn twee aerodynamisch geoptimaliseerde helmen speciaal ontworpen en vervaardigd. Een gezichtsveld zoals in de Formule 1™ wordt daarmee werkelijkheid voor twee personen. Noch het dak, noch de voorruit, noch de zijruiten scheiden hen van hun omgeving. Het interieur zet nog meer accenten met het sensationele kleur- en uitrustingsconcept en een individuele, door IWC Schaffhausen ontworpen klok op het dashboard.

Design geïnspireerd op de Mercedes-AMG ONE hypercar

De Concept Mercedes-AMG PureSpeed is een echte performance car met een laag silhouet. Veel designkenmerken zijn geïnspireerd op de Mercedes-AMG ONE hypercar: technische, scherp uitgesneden delen van zichtcarbon in het onderste gedeelte van het voertuig vormen een sterk contrast met de sensuele, ronde vormen van het bovenste deel van het voertuig.

Het design van de wielen wordt gekenmerkt door de carbonbekleding voor en achter. De achterwielen zijn volledig gesloten om de aerodynamica te verbeteren. De voorwielen zijn open om de luchtstroom aan de voorkant, de remkoeling en de downforce te optimaliseren.

Zijn lange motorkap en zeer lage voorkant met uitgesproken ‘shark nose’ zijn typerend voor een sportwagen. Het frontdesign is vergelijkbaar met dat van de Mercedes-AMG ONE, met een brede luchtinlaat, opschrift ‘AMG’ en donkerchromen Mercedes-ster op de ‘softnose’. Daarbij komt nog de aerodynamisch geoptimaliseerde motorkap met extra luchtuitlaat. Kleine, transparante deflectoren aan de voor- en zijkant leiden de wind over de cockpit heen.

Het precisiewerk van het designteam is ook terug te zien in de dorpelverbreders met aeroflics. De gespierde schouderpartij boven de achterwielen met grote spoorbreedte lopen over in het elegante kofferdeksel en de breed ogende achterskirt.

Eerbetoon aan legendarische Mercedes-Benz modellen

De concept car bevat nog veel meer designdetails die een eerbetoon zijn aan de autosport. De twee ‘scoops’ achter de stoelen doen denken aan legendarische racewagens als de 300 SLR, waarmee Stirling Moss en Denis Jenkinson in 1955 de Mille Miglia in Italië wonnen – met een recordgemiddelde snelheid van maar liefst 157 km/h op de openbare weg.

De opvallende lak in een kleurverloop van Le Mans-rood tot grafietgrijs met zwart AMG-pattern verwijst naar de destijds al even verrassende lakkleur van de Mercedes-racewagen die honderd jaar geleden de beroemde Siciliaanse Targa Florio-race won. De racewagen was uitgevoerd in rood, een kleur die destijds doorgaans voorbehouden was aan Italiaanse racewagens. Duitse racewagens waren daarentegen traditioneel wit. De rode lak was bedoeld om lokale fans ervan te weerhouden de voortgang van het voertuig in de race te belemmeren. Het werkte! Na 6:32:37,4 uur en een afstand van 432 km kwam de zegevierende Mercedes 2-liter racewagen met startnummer 10 met Christian Werner achter het stuur als eerste over de finish. Het startnummer 10 is ook terug te vinden op de voorspatschermen van de Concept Mercedes-AMG PureSpeed als verwijzing naar de overwinning honderd jaar geleden.