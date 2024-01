Herencollectie Fendi herfst winter 2024 2025. Photo courtesy of Fendi

De herencollecties van Fendi zijn stijlvol en draagbaar. Dat geldt ook voor de herencollectie van Fendi voor herfst winter 2024 2025. Silvia Venturini Fendi, het creatieve brein, heeft zich voor deze collectie laten inspireren door de Schotse hooglanden. Je hoeft dan ook niet gek op te kijken als je tussen de maatpakken en bermuda’s hier en daar geplisseerde broekrokken voor hem ziet opduiken.

Herencollectie Fendi herfst winter 2024 2025. Photo courtesy of Fendi

Maar afgezien van die broekrokken die je misschien niet aanspreken, zijn het klassiekers die domineren, met natuurlijk een moderne twist. Zoals altijd in de wintercollectie spelen de overjassen een belangrijke rol. Op de catwalk showen waxjacks, ruime overjassen en leren jacks.

Herencollectie Fendi herfst winter 2024 2025. Photo courtesy of Fendi

De maatpakken worden met polo’s gepresenteerd, zonder das, met een sjaal losjes over de schouders. De pakken zijn ton-sur-ton in donkere kleuren maar soms ook met meer variatie zoals het donkergrijze maatpak dat met een lichtgrijze polo en dunne beige trui wordt geshowd.

Herencollectie Fendi herfst winter 2024 2025. Photo courtesy of Fendi

In de meer casual looks nemen kleuren de overhand. Kobaltblauw met wijnrood en crèmewit. Hemelsblauw met grijs. Grijs met beige en een zonnebloemgeel kleuraccent. Om het leren jack in een diepe fuchsia kleur niet te vergeten. Het wordt gepresenteerd in combinatie met neutrale kleuren als beige en bruin en opnieuw met een opvallend kleuraccent in de vorm van een groenleren polokraag. Het zijn inspirerende kleurencombinaties waar je zelf in je eigen garderobe vast iets mee kunt.

Herencollectie Fendi herfst winter 2024 2025. Photo courtesy of Fendi

Maar let ook op de total looks, zoals die in het bosgroen. Verder mochten in een collectie ruiten natuurlijk niet ontbreken. Aan hun voeten dragen de heren loafers of Wellington boots. Andere accessoires zijn de beanies en leren hoeden met brede rand.

Herencollectie Fendi herfst winter 2024 2025. Photo courtesy of Fendi

Herencollectie Fendi herfst winter 2024 2025. Photo courtesy of Fendi

Bekijk de catwalk foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw eigen modelook.

Klik hier voor de modetrends voor de dames op Trendystyle