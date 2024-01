Modetrends herfst winter 2024 2025. Photo courtesy of Dsquared2

De nieuwe modecollectie van Dsquared2 voor herfst winter 2024 2025 heet #D2MetaMorph. Het idee achter deze collectie een ‘make-over machine’. Je stapt erin en komt er veranderd, schoongewassen en gepolijst, uit.

Dit concept wordt in de collectie tot uiting gebracht door een tweedeling in de show. In het eerste deel is het sleutelwoord ‘raw’, in de zin van ruig. Dit is altijd al de signatuur van Dsquared2 geweest. Luxe casualwear, stoer spijkergoed – versleten en met scheuren – met een luxe twist. De stijl van het designersduo Dean en Dan is in het eerste deel van de show dan ook duidelijk herkenbaar. De nieuwigheid zit ‘m in de tweede helft waarin we verfijnde outfits te zien krijgen. Die moeten gezien worden als de opgeschoonde versie van de looks uit het eerste deel van de show.

Raw versus verfijnd. De ruige stijl van de daywear van Dsquared2 transformeert in geraffineerde en gepolijste eveningwear. Voor elke stoere daywear look is er dus een geraffineerde tegenhanger voor de avond te vinden.

Decor

Veranderd is ook de omgeving waarin Dsquared2 showt. Het Italiaanse modehuis dat bekend staat om zijn spijkergoed maar ook om uiterst spectaculaire catwalkdecors (vooral die van een aantal jaren geleden), showt de nieuwe collectie in een spierwitte hoogglans omgeving, strak, ultramodern en steriel. Een zwarte lijn wijst de modellen, jongens en meisjes, de weg. Robots en mannen in witte pakken met steadicams filmen de show.

Ruig

De ruige stijl van deze collectie komt onder meer tot uiting in de gedetailleerde denimeffecten. De spijkerbroeken zijn met modder en sneeuw bespat en verweerd (net zoals de gezichten van de modellen). Geruite overhemden, een ander stokpaardje van het modehuis, die gewoonlijk in de taille worden geknoopt, zijn op voorhand al aan de taille bevestigd. Sweatshirts hebben een vernielde look, ze zijn gescheurd. Jerseyshorts met gaten, witte katoenen tanktops, pelsmutsen, vintage-look shearlings en versleten denim domineren de herenlooks voor overdag. De vormen variëren van oversized en slouchy, tot cropped en body-skimming.

Verfijnd

In het tweede deel van de show, de avondkleding, zien we de transformatie van ruig en stoer naar verfijnd en gepolijst. Een pea coat voor de heren verandert in een onberispelijke smoking met dubbele rij knopen. Een korte pufferparka wordt een elegante anorak. Een zwart bouclé-jasje voor heren met glimmende gouden knopen en kristallen is de verfijnde variant van een gescheurde hoodie-jas, gedragen met chino-chaps, voor overdag.

Modeaccessoires

Ook in de modeaccessoires komen we het contrast tussen rauw en verfijnd tegen. Versleten suède duffeltassen en gotische heuptassen van jacquardbreisels contrasteren met D2-clutches in satijn en leer met pythonprint. Sneakers, stoere boots en harige moonboots maken plaats voor herenlaarzen met een net wat hogere hak. De grote bontmutsen met zijflappen zijn een klassieker van het maison.

