Philosophy di Lorenzo Serafini lente zomer 2024

Philosophy di Lorenzo Serafini SS 24 – Photo Courtesy of Philosophy di Lorenzo Serafini

Verfijnd, spontaan, intelligent… Dit zijn de woorden die de nieuwe collectie van Lorenzo Serafini voor het Italiaanse merk Philosophy voor lente zomer 2024 omschrijven.

In deze nieuwe collectie zet Serafini de creatieve reis die hij een jaar geleden begon voort. Schoonheid, elegantie en vrouwelijkheid blijven de doelstellingen. Serafini doet dit door middel van een verfijnd design, en met vaardige en creatieve hand.

Philosophy di Lorenzo Serafini SS 24 – Photo Courtesy of Philosophy di Lorenzo Serafini

We wat op de catwalk voor lente zomer 2024 te zien krijgen, is een eigentijdse versie van de vrouwelijke hoofdpersoon uit de cultfilm Basic Instinct, gespeeld door Sharon Stone. Dat is het type vrouw – een sterke persoonlijkheid – dat Serafini met deze collectie voor ogen heeft.

Philosophy di Lorenzo Serafini SS 24 – Photo Courtesy of Philosophy di Lorenzo Serafini

Wanneer de kleding gedragen wordt, komt deze met gratie en natuurlijkheid tot leven. Een harmonieus uitgebalanceerd spel van contrasten maakt de looks verfijnd en tegelijkertijd cool.

Philosophy di Lorenzo Serafini SS 24 – Photo Courtesy of Philosophy di Lorenzo Serafini

De silhouetten zijn gedeconstrueerd en luchtig. Delicate laagjes voegen een interessante touch toe. De gedrapeerde jersey jurken stralen een spontane, nooit gekunstelde elegantie uit.

Philosophy di Lorenzo Serafini SS 24 – Photo Courtesy of Philosophy di Lorenzo Serafini

De materialen zijn luchtig: canvas stoffen in katoen en linnen, vederlicht nylon en poplin katoen. Ook de kleuren zijn verfijnd en delicaat: pistache, banaan en roze worden afgewisseld met warme chocoladetinten en grafisch zwart. Bijzonder mooi is het onregelmatige streepmotief met een schilderachtige uitstraling dat lijkt te zijn vervaagd door de zon – herinneringen aan een eindeloze zomer -.

Philosophy di Lorenzo Serafini SS 24 – Photo Courtesy of Philosophy di Lorenzo Serafini

De zachte clutches, in zowel een kleine als grote versie, hebben een retro feeling en geven de looks een geraffineerd touch mee. De schoenen, ontwikkeld in samenwerking met het Londense schoenenmerk Malone Souliers, onderstrepen de mood van de collectie die wordt gekenmerkt door een essentiële maar verleidelijke vrouwelijkheid.