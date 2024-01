Dit is één van de grootste haartrends voor de heren voor 2024: textuur! Foto Charlotte Mesman

De haartrends voor de heren voor 2024 laten een gevarieerd beeld zien waarin de trends van de afgelopen jaren worden uitvergroot. We gaan alles doen wat we al deden, maar dan méér. Dat geldt vooral voor de haarcoupes met volume.

Véél textuur!

Dit is één van de grootste haartrends voor de heren voor 2024: textuur! Foto Charlotte Mesman

Sinds we onze eigen textuur en natuurlijke slag en krullen weer omarmen, zijn we met beweging en volume gaan werken. Er zijn zelfs heren die hun haar laten permanenten om movement te creëren. Als je voor zo’n coupe wilt gaan, vraag dan om een snit met stoere mannelijke lijnen en ga dan voor een zachtere styling.

Voor een ultieme textuur look draag je je haar naar voren. Laat het na het wassen aan de lucht opdrogen of gebruik een diffuser met een lage temperatuur. Gebruik een haarproduct voor krullend haar en kneed het met je vingers in de lokken.

Andere haartrends voor de heren voor 2024

Andere haartrends voor 2024 zijn:

Korte kapsels

Korte kapsels zijn altijd goed en 2024 is daarop geen uitzondering. Enkele van de populaire korte kapsels voor mannen zijn de buzz-cut (gemillimeterde coupes), de quiffe (kapsel met kuif) en het achterovergekamde kapsel, al dan niet met gel. Deze stijlen zijn low maintenance en clean, waardoor ze perfect zijn voor elke gelegenheid.

Boy band hair

Boy band hair is en blijft hot (denk ook aan Koreaanse boy band looks). De snit ziet er een beetje uit als de inmiddels overbekende ‘Leo’ naar Leonardo DiCaprio in ‘Titanic’. Deze coupe draag je met een middenscheiding en gelaagde lokken aan de voorkant die openvallen als ‘curtain bangs’.

Mullets en rocksterren looks

Mullets en op rocksterren geïnspireerde kapsels blijven we ook in de haartrends voor mannen in 2024 zien. Deze stijlen hebben langer haar aan de bovenkant en korter haar aan de zijkanten, waardoor je een statement look krijgt. Je kunt hieraan langer haar in je nek toevoegen voor een mullet idee (matje).

Lang haar

Lang haar voor mannen is ook een trend in 2024. Deze trend is perfect voor degenen die hun natuurlijke haarlengte willen omarmen en een meer ontspannen, moeiteloze look willen creëren.

Kapsel aan de zijscheiding

Het kapsel met zijscheiding is al sinds tijden een populaire keuze en blijft de haartrends voor mannen domineren in 2024. Dit nette kapsel is perfect voor degenen die van een klassieke en tijdloze look houden. Ook hier kun je weer spelen met haarproducten met een finish, zoals mud maar ook glossy gel.