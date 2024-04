Haartrends voor de heren voor zomer 2024. Foto Charlotte Mesman

De haartrends voor de heren voor zomer 2024 lopen uiteen van crew cuts tot volumineuze haarsnitten. Ook wet looks zijn nog steeds populair. En de haarscheiding dragen we wat vaker aan de zijkant.

Crew cuts

Korte kapsels zijn eigenlijk nooit uit de mode. De buzz cut blijft in het straatbeeld opduiken maar het is de crew cut die het deze zomer gaat maken. Deze haarsnit is net wat langer dan de buzz cut. Het is een ideaal wash-and-go kapsel voor de zomer. Sporten, zwemmen, douchen. Je hebt geen omkijken naar je haar.

De mullet

Haartrends voor de heren voor zomer 2024. Foto Charlotte Mesman

De mullet die nu al weer zo’n jaar of vier weer terugkwam, drukt ook een stempel op de haartrends voor zomer 2024. Aan de ene kant gaan we vollere en bredere mullets zien die overlopen in een vrij lange coupe. Aan de andere kant komt ook de minimale mullet weer om de hoek kijken met een soort ‘business van voren, party van achteren’-look.

Langere en gelaagde looks

Kapseltrends voor de heren voor zomer 2024. Foto Charlotte Mesman

In tegenstelling tot de gestructureerde, kortgeknipte kapsels die de afgelopen jaren domineerden, zal in 2024 een verschuiving te zien zijn naar langere, volumineuzere kapsels. Shaggy kapsels en gelaagde snitten met een rockster-uitstraling uit de jaren ’70 en ‘80 worden naar verwachting weer populair.

Kuiven en zijscheidingen

Haartrends voor de heren voor zomer 2024. Foto Charlotte Mesman

Klassieke kapsels maken ook een comeback, waarbij de pompadour en de zijscheiding belangrijke trends zijn. Deze verfijnde looks bestaan uit naar achteren of opzij gekamd haar, vaak met een subtiele hoogte of volume bij de kruin. Gebruik een pommade voor een gepolijste styling.

Haartrends voor de heren voor zomer 2024. Foto Charlotte Mesman

Ronde coupes en volume

Voor degenen die op zoek zijn naar een meer onderhoudsarme aanpak zullen de ronde snit en andere korte, getextureerde stijlen populair blijven.

Gedurfde kleuren en texturen

Naast de kapseltrends durven mannen ook steeds meer voor avontuurlijke haarkleuren te kiezen. Van platinablonde tinten tot rijke kopertinten tot ‘gekke’ kleuren als geel of blauw. Gedurfde haarkleuren komen steeds vaker voor, het taboe van haarverven voor de heren is verleden tijd.

