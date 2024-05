2x Leuke en goedkope manieren om je merk bekendheid te geven

Je merk bekendheid geven hoeft niet duur te zijn. Er zijn leuke en goedkope manieren om je bedrijfsnaam te verspreiden. Denk hierbij aan kleine voorwerpen die praktisch zijn en in het dagelijks leven veel gebruikt worden. Laat ze bedrukken met je bedrijfsnaam of logo en deel ze op grote schaal uit. We hebben een paar ideeën voor je.

Bedrukte aanstekers

‘Heb jij een vuurtje voor me?’ Iedereen krijgt deze vraag regelmatig te horen. Met andere woorden: je kunt nooit teveel aanstekers hebben. In je zak, in je tas of thuis om de kaarsen mee aan te steken. Daarom is juist dit voorwerp heel geschikt om aan je klanten (of misschien ook vrienden) cadeau te doen. Deel ze op grote schaal uit en je maakt reclame die mensen elke dag te zien krijgen.

Je kunt het zo mooi bedenken als je wilt. De bedrijven die aanstekers bedrukken hebben vaak een uitgebreid assortiment. Je kunt de aansteker kiezen in een kleur die karakteristiek is voor jouw merk of een apart model kiezen zoals een stormaansteker met windvaste vlam. Of misschien een klassiek doosje lucifers als dat bij je bedrijfsstijl past. Als je origineel voor de dag wilt komen, kan je naast je logo en bedrijfsnaam ook nog denken aan een leuke slogan. Wat je ook kiest, het kan nooit veel kosten.

Keycords bedrukken

Een ander gadget waar je iedereen blij mee maakt, is een keycord waar je dan ook weer je logo of merknaam op laat drukken. Ook dit is een kleinigheid die niet veel kost en dat je op grote schaal cadeau kunt doen om er reclame mee te maken. Of misschien kun je ze gebruiken om er personeelsleden mee te identificeren zodat iedereen gemakkelijk zijn of haar eigen (bedrijfs)sleutels kan vinden. Of je kunt denken aan lanyards om badges aan te hangen. Dit kan ook handig zijn voor congressen of andere bijeenkomsten waarop badges worden uitgedeeld.

Ook hier heb je weer keuze te over. Laat je je keycords bedrukken bij Loopper bijvoorbeeld dan heb je keuze uit een groot assortiment: van sleutelkoorden met metalen haak en veiligheidsonderbreking tot lanyards met allerlei typen haken en gespen voor elk doeleinde.