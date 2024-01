Prada Man herfst winter 2024 2025 – Photo courtesy of Prada

De achtergrond voor de modeshow van Prada voor herfst winter 2024 2025 is een decor dat de binnenkant van een kantoor tegenover een natuurlijk landschap plaatst. Door de paradoxale dichotomie tussen deze twee coëxisterende werelden bloot te leggen, verkent Prada de fundamentele waarheden van de mensheid, onze natuurlijke instincten, onze emotionele behoeften.

Aan de basis ligt een eenvoudig feit: onze diepgewortelde menselijke behoefte om in contact te komen met de omringende wereld. Het ritme van de seizoenen en de natuurlijke orde der dingen zijn bepalend voor de kledingstukken die we kiezen en dragen. Op hun beurt weerspiegelen en reageren die op de omgeving waarin ze zich bevinden. In het leven van ieder mens zijn dat verschillende omgevingen, intern en extern.

Deze collectie behandelt iets essentieels: het aangeboren emotionele instinct om verbonden te blijven met iets wat we kennen, met de cycli van de natuur. Een wereld gemaakt van klimatologische seizoenen, geen kunstmatige realiteit.

Met de kledingstukken en looks in deze nieuwe herencollectie voor herfst winter 2024 2025 heeft Prada dan ook vorm willen geven aan onze relatie met onze omgeving en de seizoenen die ons overal vergezellen. Bij het zien van deze collectie voel je de sensatie van open ruimte, de natuur en het verlangen om naar buiten te gaan, om de wereld te ervaren.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je alvast inspireren door deze nieuwe herencollectie van Prada.

