Herenkapsels bij Dolce & Gabbana lente zomer 2024. Foto Charlotte Mesman

Vergeet het klassieke herenkapsel met korte zijkanten, een korte achterkant en wat langer haar bovenop je hoofd. De herenkapsels voor 2024 laten een heel ander beeld zien. We gaan alle klassieke proporties op de schop nemen.

Lengteverschillen

Denk je bij lengteverschillen aan de hipsters van weleer, dan heb je het mis. De lengteverschillen in de herenkapsels voor 2024 zijn subtiel, ze lopen in elkaar over en creëren verrassende proporties.

De herenkapsels voor 2024? Lengteverschillen en laagjes. Foto Charlotte Mesman

Over het algemeen wordt het haar langer maar we gaan accenten verleggen. Door bijvoorbeeld je haar in je nek extra lang te laten krijg je een moderne ‘haarmat’. Die maak je niet smal en centraal zoals in het verleden maar vrij breed zodat dat langere haar van achteren ook van voren te zien is omdat het achter je nek vandaan komt.

De herenkapsels voor 2024? Lengteverschillen en laagjes. Foto Charlotte Mesman

Je kunt ook met een langere bovenlengte spelen die je zo laat knippen dat je het haar in een soort lok of pony kunt dragen. Vooral een pony kan een toegevoegde waarde zijn. Je maakt er een statement mee en het oogt direct modern.

De herenkapsels voor 2024? Lengteverschillen en laagjes. Foto Charlotte Mesman

Verder gaan we het haar aan de zijkanten, bij de oren, ook weer langer dragen. Op alledrie de kapselfoto’s (gefotografeerd bij de modeshow van Dolce & Gabbana voor lente zomer 2024) zie je dat de oren voor een groot deel bedekt zijn.

Laagjes

Om deze kapsels extra beweging te geven, laat je het in laagjes knippen. Laat je hiervoor door je kapper adviseren. Met laagjes geef je hair look een speelse touch mee waar je ook tijdens het stylen leuke dingen mee kunt doen.

Haarstyling

Juist omdat het haar wat langer is, kun je er veel kanten mee op. Je kunt het glad stylen met gel, zoals dat ook in 2024 een trend is, maar je kunt ook met haarproducten een speelse look creëren zoals we dat bij Dolce & Gabbana zagen. Het haar was daar bovenop het hoofd gewild slordig gestyled en het haar aan de voorkant – soms een pony soms een lok – was op het gezicht van de modellen afgestemd.

