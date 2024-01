Dior Homme herfst winter 2024 2025. Ballerinaschoenen voor hem

Dior Homme herfst winter 2024 2025. Photo courtesy of Dior

“Ik had nagedacht over de relatie tussen balletdanseres Margot Fonteyn en Monsieur Dior. Bij de mannelijke invulling hiervan moest ook aan haar bekendste danspartner worden gedacht: Rudolf Nureyev. Nureyev is verweven met mijn persoonlijke geschiedenis dankzij mijn oom, de fotograaf Colin Jones. Colin was balletdanser geweest, had een vriendschap met de ster en fotografeerde hem. De collectie, of beter gezegd collecties, gaat over contrast: de contrasten in het Huis Dior op het gebied van confectiekleding en haute couture. Het is het verschil tussen op het podium en backstage; het leven van Nureyev theatraal en in werkelijkheid. Hier is het een ontmoeting tussen de stijl van de danser en die van het Dior-archief.” Kim Jones

Dior Homme herfst winter 2024 2025. Photo courtesy of Dior

Zo begint het persbericht van Dior over de nieuwe collectie voor herfst winter 2024 2025. Kim Jones, het creatief brein achter deze herencollectie van het Franse maison, heeft zich laten inspireren door – je raadt het al – de balletdanser Nureyev. Niet alleen door Nureyev on stage, maar ook Nureyev backstage, as himself. De balletdanser en de persoon. Deze tweedeling – publiek versus privé – komt ook in de collectie (collecties, zoals Jones zegt) naar voren.

Dior Homme herfst winter 2024 2025. Photo courtesy of Dior

Maar er is nog iets wat deze collectie uniek maakt. Het is een versmelting van prêt-à-pôrter en haute couture, iets wat gewaagd is voor Jones, want de artistiek directeur van herencollecties van Dior begeeft zich hiermee voor het eerst op het terrein van de haute couture.

Dior Homme herfst winter 2024 2025. Photo courtesy of Dior

Voor deze collectie heeft Jones zich – of course – laten leiden door het Dior-archief maar ook door de ‘tailoring’ stijl van Saint Laurent. Volumes, plooien en halslijnen zijn belangrijke element in deze collectie.

Dior Homme herfst winter 2024 2025. Photo courtesy of Dior

De jasjes met één enkele rij knopen en de kort licht uitlopende broeken zijn vervaardigd in een rijke wolmelange in afwijkende tinten. Hier is de stijl van Nureyev tijdens repetities terug te vinden. Dat geldt ook voor de wollen jumpsuits, de korte broeken met ritssluiting, de breisels die als een tweede huid kleden en de leren bovenkleding.

Dior Homme herfst winter 2024 2025. Photo courtesy of Dior

Het couture gedeelte in deze collectie weerspiegelt daarentegen de extravagantie van Nureyev op het podium. Ook is zijn passie voor antiek textiel erin te vinden in de vorm van kimono’s die zijn verrijkt met antieke handtechnieken, gerealiseerd door meestervaklieden in Japan. De zilveren Uchikake-kimono met zijn prestigieuze Hikihaku-weeftechniek is gebaseerd op een kimono die Nureyev bezat en droeg. het kostte tien mensen drie maanden om hem te voltooien. In het couture gedeelte komen ook borduurmotieven uit het archief tot hun recht komen, vooral die van de Debussy-jurk – een spectaculaire creatie bedacht door Monsieur Dior in 1950 en gedragen door Margot Fonteyn –, hier opnieuw uitgevonden maar dan in een mannelijke versie.

Dior Homme herfst winter 2024 2025. Photo courtesy of Dior

De mode accessoires in deze collectie weerspiegelen afwisselend de eenvoud, discipline en extravagantie van de twee werelden, soms tegelijkertijd. Weelderige fluwelen hoeden, oorspronkelijk ontworpen door Stephen Jones in 1999 voor dameskleding van Dior, komen nu ook in een mannelijke vorm, als een gedraaide zijden jersey danserstulband. Ook de pet die Nureyev in zijn vrije tijd wel droeg, krijgt in deze collectie een plaats.

Natuurlijk was er veel aandacht voor de presentatie van deze nieuwe collectie, geïnspireerd als-ie was door een ster van de bühne. De show is geregisseerd door Baillie Walsh met muziek van componist Max Richter die speciaal voor deze show de muziek van Sergei Prokofjev herinterpreteerde. Verder was The Dance of the Knights te zien, ontleend aan Prokofjevs ballet Romeo en Julia, beroemd vanwege de spectaculaire uitvoering ervan door Nureyev en Fonteyn in Londen in 1965.

Saillant detail: in deze herencollectie zagen we ballerina’s voor hem. Ballerinaschoenen voor de heren is momenteel al een grote modetrend. Tijdens de Men’s Fashion Week spotten we er verschillende heren mee.

