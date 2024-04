Deze aesthetics gaan we in 2024 zien. Dit kunnen we in de mode in 2024

De modetrends worden steeds vaker aangeduid of samengevat in zogenaamde ‘aesthetics’. Je zou het ook ‘moods’ kunnen noemen. Het is een vrij nieuwe manier om modetrends in kaart te brengen. We zeggen niet meer zozeer ‘Voor 2024 zijn nepbontjassen, over je schouders geknoopte truien, cropped spijkerbroeken en de kleur bordeauxrood (allemaal waar!) in de mode’ maar we spreken over ‘aesthetics’. Een ander woord dat wel gebruikt wordt, is ‘core’. Ook hiermee wordt de ‘kern’ of ‘mood’ van een bepaalde stijl bedoeld. Laten we aan de hand van de aesthetics eens kijken wat we kunnen in de mode in 2024.

Deze aesthetics gaan we in 2024 in de mode zien

Quiet luxury aesthetic / essential core

De quiet luxury aesthetic of essential core staat al een paar jaar in het middelpunt van de belangstelling. In deze stijl draait het om tijdloze elegantie en comfortabele maar geraffineerde high fashion ontwerpen in luxe materialen. Tijdloos en klassiek zijn sleutelwoorden. De kleuren zijn ingetogen maar niet saai: behalve blauw, zwart en wit kun je hier denken aan bordeauxrood (dé kleur voor het komende seizoen) maar ook olijfgroen, tabaksbruin, camel, chocoladebruin, crèmekleuren en make-up tinten als poederroze.

In dit beeld passen bijvoorbeeld lange jassen, bandplooibroeken, blazers en trench coats voor een geraffineerde en luxe dagelijkse look. Voor speciale gelegenheden als een bruiloft of chique event is een lange elegante avondjurk een absolute must. Deze tijdloze klassieker past perfect bij deze easthetics en is nog altijd het toonbeeld van verfijning. Een lange avondjurk, gecombineerd met elegante accessoires, geeft elke vrouw een schitterende uitstraling.

Mob wife aesthetic

Zoals we dat wel vaker in de mode zien, bestaan extremen naast elkaar. Op elke trend volgt een tegentrend. Zo staat de mob wife aesthetic die we in 2024 volop gaan zien, haaks op alles wat quiet luxury of essential core is. Het is een opzichtige glam stijl, geïnspireerd door vrouwelijke personages in maffiafilms en tv-shows, zoals Carmela Soprano en Adriana Las Cervas in The Sopranos. Deze stijl is gedurfd en zwoel.

Denk hier aan (faux fur) bontjassen – dit is een huge trend voor 2024 aan het worden -, aan strakke jurken, statement sieraden, grote zonnebrillen, hooggehakte schoenen en opvallende kleuren als helrood.

Business casual

Deze stijl wordt ook wel office siren of kantoor aesthetic genoemd. Het gaat om een chique kantoor look met een supervrouwelijke, soms zelfs gewaagde touch. Denk hierbij aan mantelpakjes met een kokerrok met split, aan ragfijne zwarte pantykousen en puntige pumps met kitten heels.

In deze aesthetic passen serieuze kleuren (zwart, donkerblauw, grijs, wit) en slanke silhouetten. Voeg er een donkere zonnebril en een chique tas aan toe en je hebt een supercoole kantoor look (die misschien alles behalve geschikt is om mee naar kantoor te gaan).



Gym Girl Chic

De Gym Girl Chic esthetiek is een trend waarin sportkleding wordt gecombineerd met modieuze elementen. Deze stijl is een reactie op de groeiende aandacht voor gezondheid, fitness en eigenliefde. Het is een stijlvolle benadering van sportkleding. Met deze look kun je zowel in de sportschool als in het dagelijks leven uit de voeten. In deze aesthetic passen sportbeha’s met unieke ontwerpen en uitsnijdingen, strakke leggings, wijde sportbroeken, bomberjacks, windjacks, neonkleuren en levendige prints, maar ook poloshirts en tennisrokjes. Denk ook aan trendy sporttassen als stijlvolle accessoires. Of je nu naar de sportschool gaat of boodschappen gaat doen, of met je vriendinnen koffie gaat drinken, met deze sportief chique stijl kom je altijd goed weg.