Miu Miu lente zomer 2024 – Photo Courtesy of Miu Miu

Momenten van schoonheid, vleugjes geschiedenis, stukjes leven. De nieuwe modecollectie van Miu Miu voor lente zomer 2024, ontworpen door Miuccia Prada, verkent het concept schoonheid zoals we dat vandaag de dag ervaren.

In een steeds veranderende wereld moet schoonheid de complexiteit van onze tijd weerspiegelen. Deze nieuwe zomercollectie is een zoektocht naar een nieuwe definitie voor schoonheid in de moderne tijd. In plaats van starre paradigma’s en voorgekauwde schoonheidsidealen, breidt Miuccia Prada het concept uit, en kiest de Italiaanse ontwerpster voor een rijke pluraliteit. Geen schoonheid, maar schoonheden, een omarming van unieke karakters, de vreugde van het leven.

Een leven dat geleefd wordt. Sporen van het leven zelf markeren de kleding: wassen, schuurplekken, doorleefd suède en leer. Miuccia Prada geeft hiermee uitdrukking aan het verstrijken van de tijd, aan vroeger gebruik, aan bestaande liefde.

Ze gebruikt allerlei typen kleding door elkaar. Zwemkleding, sportkleding, avondkleding. Zwembroeken voor mannen, kindermohair, antiek ondergoed, elegante jurken met borduursels en brokaat in het goud.

Kledingstukken die zijn ontworpen voor specifieke doeleinden zoals badkleding, en die gedragen worden voor bepaalde sporten of situaties, worden geshowd in onverwachte combinaties – een mannenzwembroek (voor haar) die boven een brokaten rok uitpiept, een petticoat met daarop een blazer.

De cast bestond onder meer uit Eddy Aldridge, May Andersen, Mame Bineta Sane, Petra Collins, Rosemary Ferguson, Amelia Gray Hamlin, Gigi Hadid, Troye Sivan, Liu Wen, Karolin Wolter en de Amerikaanse actrice Cailee Spaeny die de show afsloot.