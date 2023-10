Dior lente zomer 2024

Dior Vrouw lente zomer 2024 – Photo courtesy of Dior

Maria Grazia Chiuri, creatief directeur van Dior, wil met de prêt-à-porter modecollectie voor de lente zomer 2024 nadenken over de betekenis van het heden. Een heden waarin verleden en toekomst naast elkaar bestaan.

Dior Vrouw lente zomer 2024 – Photo courtesy of Dior

Heksen

In deze optiek zet ze ook haar onderzoek voort naar de relatie tussen vrouwelijkheid en feminisme. Ze vindt dat mode, meer dan ooit, de verantwoordelijkheid heeft om vrouwen te helpen hun waarde te kennen en hun verschillen uit te drukken. Dat verklaart ook haar interesse in al die rebellen die hun onafhankelijkheid hebben geclaimd tegenover een masculiene wereld. Hieronder vallen heksen, de bewakers van de kennis van de moedergodin, die de wetenschap van planten doorgeven en het natuurlijke ritme respecteren.

Dior Vrouw lente zomer 2024 – Photo courtesy of Dior

Dior Vrouw lente zomer 2024 – Photo courtesy of Dior

Middeleeuwse stijl

De creaties van Maria Grazia Chiuri voor Dior onthullen een middeleeuwse stijl, een architecturale silhouet, waarbij het jasje een mannelijke snit heeft. Sommige stoffen dragen een herinnering aan tijd in zich, en verraden een diepgaande kennis van het werk van de Italiaanse kunstenaar Alberto Burri. Tranen, scheuren en verbrandingen zijn een Leitmotiv in deze collectie.

Dior Vrouw lente zomer 2024 – Photo courtesy of Dior

Kamille en liefdesdrankjes

De kleuren zijn die van as, kamille en liefdesdrankjes. De Mille-fleurs, het embleem van Dior, komt dit keer als een donker motief, een contrasterend bloemenmotief als een röntgenfoto. Maanfasen, zonnen die de seizoenen aankondigen, geneeskrachtige kruiden en fantastische dieren maken allemaal deel uit van dit iconische ontwerp, inclusief de borduursels op sommige momenten.

Dior Vrouw lente zomer 2024 – Photo courtesy of Dior

Breiwerk

Breiwerk speelt een belangrijke rol: het begeleidt en streelt de rondingen van het lichaam, omarmt het zonder te beperken, het is warm en sexy. Een lichte, metalen trui doet denken

Dior Vrouw lente zomer 2024 – Photo courtesy of Dior

Het idee achter deze nieuwe collectie van Dior voor lente zomer 2024 is, kortom, dat de relatie tussen lichaam en kleding moet worden geplaatst in de context van de tijd, maar niet in de tijd van één dag of van nostalgie.