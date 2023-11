Haartrends heren 2024. Wet looks blijven de trend. Foto Charlotte Mesman

Als we meer willen weten over de komende haartrends kijken we (natuurlijk) naar de modeshows. Tijdens de modeweek voor zomer 2024 in Milaan kwamen we opnieuw veel wet looks tegen, voor ons het bewijs dat we de komende tijd, en ook in de haartrends heren 2024, nog steeds met die pot of tube gel in de aanslag gaan. Vandaag lichten we de herenkapsels bij de modeshow van Emporio Armani voor zomer 2024 voor je uit.

Haartrends 2024: wet looks met kamstreken

De modellen die wij bij Emporio Armani spotten (en fotografeerden) hadden qua kapsels allemaal één ding gemeen: hun wet look. Het haar van de modellen was met een fijne kam een flinke hoeveelheid gel gestyled zodat je de kamstreken in het haar ziet staan.

Verschillende haarsnitten

Dat alle modellen dezelfde hair look hadden, wil niet zeggen dat ze allemaal hetzelfde kapsel hadden. We zagen heren met superkort haar, buzz cuts bijna, maar ook langere haarsnitten, klassieke kapsels, maar ook herenkapsels met langer haar in de nek, en zelfs een model met haar tot ver over de schouders. Elk model had een andere haarsnit en het wet look kapsel was daarop afgestemd.

Persoonlijke haarstijl

Bij sommige modellen was het haar in een scherpe zijscheiding gekamd en strak naar achteren getrokken. Bij modellen met langer haar aan de voorkant hadden de hair stylisten een soort kuif gecreëerd. In sommige wet looks was slag aangebracht. Het model met het haar tot ver over de schouders moet krullen van zichzelf hebben, want het haar, dat ook hier uit het gezicht was gekamd, was op de rug dan wel ‘nat’ maar ook sterk krullend. Kortom, de kapsels van de modellen waren op hun gezicht afgestemd.

Grooming

Gemene deler daarbij was de wet look en ook de grooming die heel clean en verzorgd was. Want kies je voor zo’n wet look, dan is het wel zaak dat je haarsnit scherp geknipt en zorgvuldig gegroomd is. Je nek moet fris en clean zijn. Hetzelfde geldt voor je bakkebaarden. De herenkapsels bij Emporio Armani zijn geen wash and go of out of shower wet looks, maar supercoole en chique kapsels waarbij elk haartje op z’n plek ligt.

Detail

Voor deze modecollectie voor zomer 2024 heeft de Italiaanse modeontwerper Giorgio Armani zich laten inspireren door de Japanse zen stijl en de gingko biloba boom (Japanse notenboom). In de haren van de modellen kwamen we kleine witte details tegen die met enige fantasie doen denken aan de mannelijke bloemen van deze boom. Wie weet of het zo bedoeld was.

Bekijk onze kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren.

