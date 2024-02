Dolce & Gabbana winter 2024 2025: smoking voor haar

De nieuwe modecollectie van Dolce & Gabbana winter 2024 2025 is geïnspireerd door een typisch mannelijke look: de smoking.

Dolce & Gabbana winter 2024 2025 – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

De nieuwe modecollectie van Dolce & Gabbana winter 2024 2025 is geïnspireerd door een typisch mannelijke look: de smoking. Op de catwalk van Dolce & Gabbana winter 2024 2025 krijgen we de smoking in allerlei versies en varianten te zien. Domenico Dolce en Stefano Gabbana hebben hun fantasie botgevierd op deze mannelijke (en feestelijke) manier van kleden.

De jasjes worden kort of juist heel lang zodat ze als overjas kunnen worden gedragen. De broeken worden als zodanig gedragen of zijn omgeturnd tot bermuda’s, shorts of zelfs hotpants. De witte blouse is in het merendeel van de looks vervangen door een zwartkanten bh.

Dolce & Gabbana winter 2024 2025 – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

Supermannelijke en supervrouwelijke (en sensuele) elementen zijn op een geniale manier in deze collectie met elkaar gecombineerd. Het is de stijl van Dolce & Gabbana ten voeten uit.

Smokings worden afgewisseld door zwoele lingeriejurken. Kanten, sluiers, veren en netjes (voor de gezichten van de modellen) dragen bij aan een übervrouwelijke look. De jurken worden met ragfijne zwarte pantykousen en hoge hakken gedragen.

Dolce & Gabbana winter 2024 2025 – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

Zo ongeveer de hele collectie is in het zwart uitgevoerd, met hier en daar een onderbreking zoals goudkleurige ballen op een jurk en blouse, een goudkleurige broek, een paar goudkleurige jurken voor de avond, een paar kristallen jurken, een overjas in een stoere luipaardprint en een enkele bontjas in een neutrale kleur.

Dolce & Gabbana winter 2024 2025 – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

De ontwerpers zeggen over hun collectie: ‘Stijl is de enige manier om over ‘mode’ uit te stijgen: hoe eenvoudiger en klassieker een kledingstuk als de smoking, hoe perfecter het is, dat wil zeggen eeuwig en tijdloos. Maar stijl moet worden bevestigd, verfijnd en vernieuwd.’ En dat is precies wat Dolce & Gabbana met deze nieuwe modecollectie voor winter 2024 2025 hebben gedaan.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je inspireren.