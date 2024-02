Modetrends voor lente zomer 2024 voor de heren. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Het is nog (lang) geen zomer maar je kunt je nu al laten inspireren door de modetrends voor het nieuwe seizoen. Wij pakten de catwalk foto’s van Dolce & Gabbana erbij. We lichten 5 modetrends voor lente zomer 2024 voor de heren uit die we op de catwalk van het bekende Italiaanse modehuis spotten.

Modetrends voor lente zomer 2024 voor de heren bij Dolce & Gabbana

#1 Het hemd

Dolce&Gabbana Man Lente Zomer 2024 – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

Deze zomer 2024 mag je letterlijk in je hemd staan. Tank tops in jaren ’70 zijn al een paar seizoenen terug in de mode. Ook voor zomer 2024 behoren ze tot de modetrends voor de heren. Je draagt ze als zodanig op shorts of een lange broek in klassieke kleuren als zwart, wit of donkerblauw. Afgetrainde armspieren zijn natuurlijk een must :-) Vandaar dat we je deze mannentrend nu al signaleren. Heren, er is werk aan de winkel!

#2 Het bruinleren jack

Modetrends voor lente zomer 2024 voor de heren. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

De afgelopen jaren maakten leren outfits al een enorme comeback. Je hoeft maar aan al die motorjacks te denken die we de revue hebben zien passeren. Voor lente zomer 2024 gaan we opnieuw veel leer zien, maar het wordt allemaal wat geraffineerder. Opvallend is verder dat vooral bruinleer het het komende seizoen gaat maken.

#3 Superkorte shorts

Modetrends voor lente zomer 2024 voor de heren. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Geen zomer zonder shorts voor de heren. Dat geldt ook voor lente zomer 2024. Maar ook deze trend is natuurlijk weer in beweging. Het komende seizoen gaan we vooral superkorte shorts zien die een groot deel van je dijen bloot laten. Ook hier geldt weer: even goed trainen!

#4 Krijtstrepen

Modetrends voor lente zomer 2024 voor de heren. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Er bestaat geen twijfel over: krijtstrepen zijn het weer helemaal! De klassieke streep tegen een donkere achtergrond maar ook een donkere streep op wit. Kijk ook even naar de snit van dit maatpak van Dolce & Gabbana. Een onberispelijke double breasted blazer in combinatie met een rechte, comfortabele broek. Let op: onder wit mag je donkere schoenen dragen!

#5 Workwear gilet

Modetrends voor lente zomer 2024 voor de heren. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Workwear is ook nog steeds een modetrend voor de heren. Met andere woorden: je cargobroek is nog cool, maar een nieuw item voor zomer 2024 in deze stijl is het gilet met grote opgestikte zakken. Het is een must-have om je look mee te updaten. Net zoals de tank top draag je dit kledingstuk op een klassieke broek.

