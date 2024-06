Interieurtrend: grote spiegels en spiegelwanden

Spiegels zijn een onmisbaar element in je huis. Ze zijn functioneel maar hebben ook een toevoegde waarde en een luxe uitstraling als het om inrichting en stijl gaat. Ze verhogen het design gehalte van je huis, creëren een illusie van ruimtelijkheid en zorgen van diepte en dimensie. Ze kunnen je zelfs uitdagen om er heel creatief mee om te gaan.

Wat kunnen spiegels voor je doen?

Een van de belangrijkste voordelen van spiegels in je interieur is hun vermogen om de illusie te creëren van een grotere, meer open ruimte. Strategisch geplaatste spiegels kunnen licht en architecturale kenmerken reflecteren waardoor de grenzen van je kamer visueel worden verlegd.

Spiegels zijn ook versterkers van natuurlijk licht dat ze reflecteren en verspreiden. Door spiegels strategisch tegenover ramen of andere lichtbronnen te plaatsen, kun je een luchtige en warme feel-good sfeer creëren.

Spiegels, vooral grote spiegels, zijn verder ook heel geschikt om onvolkomenheden of lastig in te richten zones in een vertrek te verbergen of te camoufleren, zoals oneffen muren of lelijke plekken.

En wist je dat spiegels zelf kunnen aanmoedigen tot meer zelfreflectie, zowel letterlijk als figuurlijk? In een spiegel staren kan leiden tot een groter zelfbewustzijn, emotioneel bewustzijn en zelfs zelfcompassie. Deze zelfreflectie kan een positieve invloed hebben op je zelfgevoel en persoonlijke groei.

Spiegels op maat

Je kunt voor kant-en-klare, traditionele spiegels gaan maar je kunt ook zelf creatief aan de slag gaan met een spiegel op maat. Hiermee kun je een unieke en persoonlijke twist aan je leefomgeving toevoegen.

Een geliefde interieurtrend op dit moment is grote spiegels, meestal op maat. en misschien wel meerdere naast elkaar. Je kunt er het middelpunt in je inrichting van maken.

Denk ook aan spiegelwanden. Daarmee kun je je huiskamer, gang of slaapkamer een extra twist meegeven. Transformeer een hele muur in een reflecterend oppervlak, waardoor je diepte en dimensie aan je vertrek toevoegt. Deze techniek is vooral effectief in ruimtes met beperkt natuurlijk licht, omdat het de beschikbare verlichting versterkt. Kies je voor spiegels zonder lijst kies dan altijd voor geslepen randen.

Spiegels op maat kunnen je ook helpen om een ruimte groter te laten lijken. Je kunt een smalle gang optisch breder maken door op de smalle wand een horizontale spiegel te hangen die de hele breedte beslaat. Een donkere gang kun je lichter doen lijken door bijvoorbeeld een spiegel op een deur te hangen. Op die manier heb je ook direct een laatste check van je outfit voordat je de deur uitstapt.

Ben je handig en ga je graag zelf aan de slag, dan kun je een spiegelglas op maat van een eigengemaakte lijst voorzien. Het is natuurlijk wel zaak dat je spiegel goed en veilig in de lijst vastzet (informeer naar veiligheidsglas met speciale folie aan de achterkant). Ook kun je die vintage spiegellijst die je in een tweedehandswinkel op de kop hebt getikt weer tot leven brengen met een spiegelglas op maat. Zo krijgt je je interieur een wel hele unieke en persoonlijke uitstraling.

Het leuke is dat spiegels op maat niet alleen in vierkante en rechthoekige vormen voorhanden zijn maar tegenwoordig ook rond en met gebogen vormen. Ook qua glaskleuren kun je alle kanten op. Het meest gangbaar is verzilverd blank spiegelglas, vooral als je voor grote spiegels gaat. Maar je kunt ook denken aan verzilverd grijs spiegelglas. Of verzilverd brons spiegelglas voor een warme uitstraling of een vintage gevoel.

Niet alleen muren maar ook meubelstukken kun je met spiegelglas bekleden. Denk hierbij aan kasten, maar ook bijzettafels of zelfs hoofdeinden. Dit kan niet alleen vanuit design opzicht interessant zijn maar ook weer een licht en ruimtelijk effect geven.