Acne Studios vrouw herfst winter 2024-2025 – Photo courtesy of Acne Studios

De modecollectie van Acne Studios voor herfst winter 2024 2025 is geïnspireerd op het idee van een “snelle vrouw” die zowel geraffineerd als futuristisch is. Dit seizoen herdefinieert het merk zijn kernelementen – denim en leer – met een rauw, mechanisch randje. De mood is vrouwelijk maar dan wel met een stoere attitude. Traditionele vrouwenmode-archetypes zoals bont, ladylike handtassen en de klassieke zwarte jurk krijgen een gedurfde twist.

Inspiratie en visie

Acne Studios vrouw herfst winter 2024-2025 – Photo courtesy of Acne Studios

Creatief directeur Jonny Johansson denkt na over de blijvende allure van leer en denim, die al sinds de begindagen centraal staan bij Acne Studios. “Denim en leer kunnen genres en subculturen overstijgen, van punk tot SM,” legt Johansson uit. Deze materialen dienen als een krachtig, versterkend pantser.

Kleurenpalet

De collectie heeft een streng maar gepolijst kleurenpalet. Dominante zwart- en donkerbruintinten zijn verrijkt met op bikers geïnspireerde tinten als vlamoranje, groen en blauw, afkomstig van innovatieve prints.

Acne Studios vrouw herfst winter 2024-2025 – Photo courtesy of Acne Studios

Silhouet

De silhouetten zijn langgerekt en laten soms uitgerekte of juist gekrompen proporties zien. De volumes zijn oversized of scherp en slank. Unieke “lampenkap”-jurken zijn gemaakt van gaas en baleinen, voor een couturegevoel. Geribbelde Henley-truien, die doen denken aan onderkleding, worden omgetoverd tot elegante bovenkleding.

Stoffen en texturen

Acne Studios vrouw herfst winter 2024-2025 – Photo courtesy of Acne Studios

Leer staat centraal, met nappa en couture-achtige creaties die een tweede-huid-effect creëren. Denim is behandeld met olieverf, metallic en roest geïnspireerde afwerkingen, die een mechanische twist bieden. IJslandse schapenvacht zorgt voor een knusse maar rauwe esthetiek, trouw aan de essentie van het merk.

Afdrukken

Acne Studios vrouw herfst winter 2024-2025 – Photo courtesy of Acne Studios

Prints zijn geïnspireerd op de bikercultuur, met op bandana’s geïnspireerde ontwerpen in de vorm van uitgewerkte engelen en renaissanceschilderijen in levendige kleuren.

Tassen

Acne Studios vrouw herfst winter 2024-2025 – Photo courtesy of Acne Studios

De Bowlina bowling bag krijgt een metalen touch en is verkrijgbaar in oversized weekender, medium en micro maten. De Multipocket tool bag keert terug in denim gecoat leer met parelmoerachtige afwerkingen.

Accessoires

Acne Studios vrouw herfst winter 2024-2025 – Photo courtesy of Acne Studios

Sieraden omarmen dit seizoen een chromen ‘car finish’ esthetiek. Gespiegelde brillen in zwart en roségoud versterken de mechanische vibe van de collectie.

Schoeisel

Laarzen en pumps van mesh met hoge hakken creëren een torenhoog silhouet dat de look compleet maakt.

De herfst/wintercollectie 2024 van Acne Studios is een gedurfde herdefiniëring van vrouwelijkheid door de combinatie van stoerheid en elegantie, waarbij de collectie trouw blijft aan haar roots en tegelijkertijd grenzen verlegt.