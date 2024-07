Deze mannenkapsels en haarlengtes gaan we voor herfst 2024 zien. Photo courtesy of Fendi FW 2024 2025

Wil je vooruitlopen op de haartrends met een up-to-date kapsel, bekijk dan de catwalk foto’s voor herfst winter 2024. Daarmee krijg je een voorproefje van de mannenkapsels voor het nieuwe seizoen. Wij lichten een aantal kapsels uit die we spotten op de catwalk van Fendi voor herfst winter 2024 2025.

Mannenkapsels voor herfst winter 2024 2025

Allereerst iets over de hair look, de haarstyling, die we op de catwalk van Fendi voor herfst winter 2024 2025 zagen. Die look was voor alle modellen hetzelfde en bestond uit een lage zijscheiding waarbij het volle gedeelte van het haar in een opstaande kuif en zacht golvende bewegingen was geföhnd. Ook het haar aan de kant van de scheiding, het minder volle gedeelte, was luchtig en volumineus geföhnd. Het gaat hier om uiterst verzorgde kapsels met gecontroleerde bewegingen.

Haarlengtes en haarstyling

Deze hair look, we zeiden het al, hadden de kappers op alle modellen losgelaten, ongeacht hun haarsnit of haarlengte. De haarlengtes – en hiermee krijg je direct een indicatie van de haartrends voor herfst winter 2024 2025 – liepen uiteen van buzz cuts tot halflange haar met springerige lokken in de nek (een soort modern haarmatje).

Bij de haarstyling was rekening gehouden met de textuur van het haar van elk model. In lange haarsnitten met krul of slag werd de natuurlijke beweging van het haar geaccentueerd. In steil haar werd de lange kuif of lok glad maar volumineus geföhnd. Voor modellen met korte kapsels en een vrij korte bovenkant kozen de hair stylisten voor een zacht opstaande kuif die wederom met de föhn werd verkregen.

En dan waren er nog modellen met een buzz cut waar niet veel aan te doen viel en alleen de voorste haren, voor zover dat mogelijk was, wat beweging mee kregen.

Verzorgde kapsels en zachte bewegingen

Kort gezegd mag dus elke haarlengte, van superkort tot halflang. Rode lijn in de haarsnitten en kapsels bij Fendi zijn de zachte bewegingen, de verzorgde looks en de perfect gegroomde hoofden zonder bakkebaarden, fris en clean.

